La star des séries The Crown et Fleabag, nommée aux Oscars pour La Favorite, devrait prochainement rejoindre le casting de Landscapers, la série criminelle d’Alexander Payne.

Le programme commandé par HBO et Sky (Chernobyl) va s’inspirer d’une sombre affaire criminelle de 1998, celle de Susan Edwards qui, avec l’aide de son mari Christopher, a assassiné ses parents avant de les enterrer dans le jardin de leur maison de Mansfield.

Reconnu coupable depuis, le couple a néanmoins pu profiter de l’héritage des victimes durant quinze ans avant de se voir suspecté.

Selon Variety, La série, produite par South of the River Pictures et signée du réalisateur oscarisé Alexander Payne (derrièreThe Descendants, et qui devrait bientôt adapter Le Festin de Babette) se concentrera sur la vie des meurtriers, et les raisons de cet acte odieux. Ces derniers étant réputés pour être leur comportement calme, et leur dévotion constituent d’excellents personnages de fiction.

Le scénario, teinté d’humour noir, sera écrit par Ed Sinclair, mari de l’actrice Olivia Colman, et conçu à partir d’un travail d’archives et d’interviews de l’ensemble des protagonistes de l’affaire, y compris les deux auteurs incarcérés.

Des recherches essentielles, puisque l’histoire devrait aborder le drame suivant plusieurs perspectives, dont celles des meurtriers, mais aussi de la police et des avocats. Une écriture qui a su séduire Olivia Colman : « J’adore les scripts d’Ed. Il est assez rare de vouloir désespérément jouer un rôle lors de la première lecture d’un script, mais c’était le cas ici. L’écriture est courageuse, mais subtile et tendre aussi – une joie pour tout acteur « , a confié l’interprète de la reine Élisabeth II dans The Crown, également nommée aux Oscars pour son rôle de souveraine britannique dans l’excellent La Favorite.

Le tournage de Landscapers débutera courant 2020.