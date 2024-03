Alien – Romulus de Fede Alvarez marque un retour aux sources avec ce septième opus dont l’histoire se déroule entre les deux premiers volets de la franchise de science-fiction horrifique.

Suite au rachat de la 20th Century Fox par Disney en 2019, le studio avait annoncé qu’il allait “continuer de créer de nouvelles histoires” autour de la saga Alien. C’est ainsi que plusieurs projets ont été étudiés, sous différentes formes comme l’idée d’un Alien 5, d’une série ou encore d’une suite à Alien : Covenant.

C’est finalement Fede Alvarez, réalisateur uruguayen qui a fait ses preuves dans le cinéma d’horreur avec Don’t Breathe et le soft reboot Evil Dead (2013), qui aura la chance de succéder à Ridley Scott, James Cameron ou encore David Fincher derrière la caméra, et de mettre en chantier une nouvelle histoire autour du célèbre Xénomorphe. D’abord prévu pour sortir directement en VOD sur Hulu, le film a finalement le droit à une sortie cinéma.

Ridley Scott, réalisateur originel avec Alien : Le Huitième Passager (1979), mais aussi de ses deux prequels Prometheus (2012) et Alien : Covenant (2017), reste attaché au projet en tant que producteur.

Côté casting, On retrouve comme tête d’affiche Cailee Spaeny, qu’on a pu voir récemment en tant que femme d’Elvis Presley dans Priscilla de Sofia Coppola, et qui sera à l’affiche du très attendu Civil War d’Alex Garland cette année.

Mais aussi Isabela Merced qui, après avoir fait ses débuts dans la saga Transformers avec The Last Knight, a enchaîné avec Dora et la cité Perdue, où elle a interprété Dora l’exploratrice. On l’a retrouvé plus récemment dans Madame Webb et elle sera au casting du prochain reboot de Superman en 2025, dans le nouveau DC Universe de James Gunn.

Les autres membres du casting sont composés de David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn et Aileen Wu.

Se déroulant chronologiquement entre Le huitième Passager et Aliens : Le Retour, le long-métrage “suit un groupe de jeunes gens en 2180, vivant dans un monde lointain et qui se retrouve face à la forme de vie la plus terrifiante de l’univers”.

Bien que ce trailer ne nous en dévoile pas beaucoup sur l’histoire, il nous promet de revivre les émotions et de retrouver l’esthétisme des premiers films de la franchise. À mi-chemin entre le huis clos angoissant du premier et les scènes d’action du second, Alvarez dévoile ainsi son ambition de rendre hommage aux œuvres de Ridley Scott et James Cameron, tout en créant une nouvelle histoire.

La bande-annonce se focalise beaucoup sur les fameux Facehugger, ces créatures qui s’attachent au visage de leurs hôtes pour pondre à l’intérieur d’eux. Ils sont mis en scène à travers des séquences d’action et de gore. Le Xénomorphe reste quant à lui caché pour n’être aperçu qu’en fin de vidéo. Le parallèle avec celui de Scott est fait, l’Alien sera présent partiellement et sera un ressort horrifique du long-métrage.

Pour rappel, Alien : Romulus est le septième film de la franchise après Alien : Le Huitième Passager (1979), Aliens : Le Retour (1986), Alien 3 (1992), Alien, la résurrection (1997), Prometheus (2012) et Alien : Covenant (2017). Nous pouvons aussi citer les deux crossovers, Alien vs. Predators (2004) et Alien vs Predator : Requiem (2007).

Le film, validé par Ridley Scott et James Cameron selon les réalisateurs, sort en France le 14 août prochain et nous donne envie de replonger dans cet univers.

Florian Rouaud