Produit par la société A24, Civil War d’Alex Garland révèle ses premières images avec Kirsten Dunst en photojournaliste.

Men, son dernier long métrage sorti en 2022, embarquait le spectateur dans un drame horrifique en territoire misogyne. Alex Garland reste toujours attiré par les films aux ambiances anxiogènes. Son nouveau projet ne fait pas exception.

Civil War est un film d’action dystopique situé dans un futur proche dans lequel il est question d’une guerre civile qui ravage les États Unis.

La première bande annonce a été mise en ligne par la société A24, que l’on retrouve à la production. Kirsten Dunst interprète ici une photoreporter qui lutte pour connaître la vérité après que certains États ont décidé de faire sécession.

Alors que le président annonce des bombardements à venir sur son territoire pour combattre contre les forces rebelles, elle et son équipe tentent d’approcher le Capitol pour couvrir au plus près le basculement de l’Amérique dans cette crise sans précédent.

Kirsten Dunst donnera la réplique à Wagner Moura (Cuban Network), Stephen McKinley Anderson (Beau is afraid) ainsi qu’à Cailee Spanly, étoile montante du cinéma, récompensée à Venise pour son interprétation de Priscilla Presley dans Priscilla de Sofia Coppola.

Ces derniers joueront l’équipe de journalistes épaulant le personnage principal. La bande annonce laisse également entrevoir Nick Offerman (Dumb Money) dans le rôle du président des États-Unis et Jesse Plemons (The Power of the Dog) en impitoyable soldat américain.

Civil War sera le premier blockbuster d’Alex Garland, annoncé comme le film le plus cher jamais produit par A24 avec un budget de 75 M$. La société et le cinéaste avaient déjà collaborés ensemble sur Ex-Machina en 2014, qui avait reçu de bons retours critiques et avait remporté l’Oscar des meilleurs effets visuels.

Civil War est programmé dans les salles américaines le 26 avril 2024. Aucune date de sortie n’est encore annoncée pour la France.

Raphaëlle Catesson