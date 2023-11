Synonyme : L’incroyable histoire vraie d’un homme ordinaire et de ses followers qui ont ébranlé Wall Street en misant sur GameStop, une entreprise à laquelle personne ne croyait. En engageant toutes ses économies sur un pari fou, Keith Gill et ceux qui décident de le suivre, vont gagner beaucoup, beaucoup d’argent : Wall Street a ses nouveaux loups. Mais ce qui enrichit les uns appauvrit les autres, et les milliardaires des fonds d’investissement ne vont pas tarder à riposter…

♥♥♥ ♥♥

Dumb Money s’inspire du livre de Ben Mezrich qui retrace l’affaire GameStop, une augmentation massive sur les actions d’une entreprise de chaînes de magasins de jeux vidéo. Keith Gill, un homme ordinaire, investit toutes ses économies en misant sur cette société en déclin. Par le biais des réseaux sociaux, des services de streaming et des sites communautaires, comme Twitch et Reddit, il va créer un lien grandissant avec ses followers, les invitant à se joindre à son pari fou et à acheter des actions qui, au départ, ne coûtent pas cher. Pour certains, les recettes vont être florissantes. Keith Gill Aka Roaring Kitty, incarné par Paul Dano, antihéros parfait avec son allure de geek sympathique qui aime les chats, devient rapidement le chef d’une nouvelle meute de loups de Wall Street. Mais « ce qui enrichit les uns appauvrit les autres, et les milliardaires des fonds d’investissement ne vont pas tarder à riposter. » C’est par ce propos en toile de fond -celui d’une confrontation entre les petites gens et les géants de la finance-, que le film réussit à se rendre accessible au grand public. Pour ce faire, Craig Gillespie mêle dans sa recette, des ingrédients de taille : l’humour noir, les nombreuses références à la culture geek, les images d’archives et les véritables mèmes qui ont proliféré sur les réseaux sociaux, pendant que la pandémie de Covid battait son plein.

C’est avec le dynamisme d’une comédie chorale que Dumb Money capte l’attention. Craig Gillespie parvient à hisser son film pas trop loin de ses prédécesseurs, comme Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese et The Big Short d’Adam McKay. Dans cette guérilla financière où deux mondes se confrontent, c’est David contre Goliath, avec un Goliath qui ne succombe jamais vraiment. Le titre du film évoque déjà le mépris des plus grands envers les plus petits.

« Dumb Money » est un terme utilisé en bourse pour désigner l’argent investi par les particuliers, en opposition à la SmartMoney, investie par les spécialistes. Ce qui pour les experts est une manière de dévaloriser l’argent des actionnaires particuliers. Ici, Craig Gillespie se moque de toutes les parties, mais se concentre davantage sur le personnage principal. Il le rend de moins en moins ridicule, le laissant enfiler le costume du héros qui, comme Robin des Bois, accompagné de ses followers, tente de dépouiller les (très) riches pour enrichir les pauvres. Le film ne se perd ainsi pas dans la froideur du sujet, déployant plutôt une approche de bienveillance dans cette révolution.

Eugénie Le Quillec

DUMB MONEY

Réalisation : Craig Gillespie

Sortie salles : 29 novembre 2023

salles : 29 novembre 2023 Avec : Paul Dano, Pete Davidson, Vincent D’Onofrio, America Ferrera, Myha’la Herrold, Nick Offerman, Anthony Ramos, Seth Rogen, Talia Ryder, Sebastian Stan, Shailene Woodley, Kate Burton, Rushi Kota, Larry Owens, Dane DeHaan, Olivia Thirlby

Scénario : Rebecca Angelo et Lauren Schuker Blum, d’après le livre The Antisocial Network: The GameStop Short Squeeze and the Ragtag Group of Amateur Traders That Brought Wall Street to Its Knees de Ben Mezrich

de Ben Mezrich Photographie : Nicolas Karakatsanis

Production : Craig Gillespie, Aaron Ryder et Teddy Schwarzman

Montage : Kirk Baxter

Costumes : Kameron Lennox

Décors : Scott Kuzio

Musique : Will Bates

Distribution : Sony Pictures

Durée : 1 h 45