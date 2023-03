Le septième long-métrage de la saga Alien, réalisé par Fede Alvarez et produit par Ridley Scott, entrera en tournage le 9 mars à Budapest.

Six ans après la sortie du controversé Alien Covenant, et plus de dix ans après Prometheus, la mythique saga Alien fera bientôt son retour sur nos écrans. Annoncé par 20th Century Studios, le tournage de ce septième opus débutera le 9 mars 2023.

Il avait un temps été question de donner une suite à Covenant, ce dernier ayant été pensé comme la première pierre d’une future trilogie, les lois du box-office en a décidé autrement. Devant les scores décevants et l’accueil plus que tiède du public, les producteurs ont progressivement mis en pause tous les projets liés à la saga Alien avant de définitivement les annuler.

Le rachat de 20th Century Fox (société détentrice des droits de la franchise) par Disney fut donc naturellement l’occasion de faire table rase du passé et de lancer la saga dans une nouvelle direction. Un autre projet de long-métrage a ainsi été développé, sous le titre provisoire Alien : Romulus. Si le projet était jusqu’ici plutôt mystérieux, on en sait maintenant plus sur l’équipe du film, mais aussi sur son tournage imminent.

Ridley Scott, réalisateur du premier opus ainsi que des deux récentes préquelles, officie en tant que producteur via sa société Scott Free Productions. Mais c’est le cinéaste uruguayen Fede Alvarez qui hérite du poste de réalisateur. Surtout connu pour son remake de Evil Dead et pour Don’t Breathe, Alvarez sera également accompagné par son fidèle coscénariste Rodo Sayagues, réalisateur de Don’t Breathe 2.

Le parcours des deux hommes peut laisser supposer que ce nouveau film s’orientera d’avantage du côté de l’horreur, les derniers volets ayant plutôt eu tendance à privilégier l’aspect science-fictionnel. Au vu de la qualité de leurs précédents essais horrifiques, on est curieux de voir ce que le duo tirera d’une saga aussi mythique.

Côté casting, on retrouvera Cailee Spaeny (The Craft : Les Nouvelles sorcières), David Jonsson (Industry), Archie Renaux (Shadow and Bone), Spike Fearn (Aftersun) et Isabela Merced (Sicario : La Guerre des cartels). Ce choix de sélectionner une troupe de comédiens plus jeunes que ce à quoi la franchise nous avait habitués semble elle aussi aller dans le sens d’un film d’avantage versé dans l’horreur.

Si le synopsis est pour l’heure encore vague, on sait déjà que le long-métrage racontera l’histoire d’un groupe de jeune gens vivants dans un monde éloigné de la Terre, qui se retrouvent aux prises avec des Xénomorphes.

Le tournage débutera le 9 mars à Budapest en Hongrie, pour une sortie probable courant 2024. Le film sera diffusé directement sur la plateforme Hulu aux États-Unis, et pourrait donc sortir uniquement sur Disney+ en France.

Timothée Giret