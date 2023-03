Le virtuose derrière Les Gardiens de la Galaxie officiera en tant que scénariste et réalisateur sur la prochaine aventure de l’Homme d’Acier.

Rien ne semble pouvoir arrêter la fulgurante ascension de James Gunn au sein de l’univers cinématographique DC. D’abord simple réalisateur de The Suicide Squad, il a ensuite été nommé co-directeur de DC Studios aux côtés de Peter Safran en novembre 2022. Et il s’apprête maintenant à redonner vie à l’un des personnages les plus importants de l’écurie DC.

Selon le Hollywood Reporter, James Gunn se chargerait d’écrire et réaliser Superman Legacy. Peter Safran déclare au magazine que le futur film se concentre « sur Superman équilibrant son héritage kryptonien avec son éducation humaine. Il est l’incarnation de la vérité, de la justice et de l’Amérique. Il est la gentillesse dans un monde qui pense que cette notion est démodée. »

Malgré les suppliques de certains fans, on sait déjà que Henry Cavill, précédente incarnation du héros kryptonien dans Man of Steel, Batman V Superman et Justice League, ne fera pas son retour sous l’iconique cap rouge.

L’acteur était pourtant revenu en grande pompe au sein de l’univers DC, notamment à l’occasion d’un caméo dans la scène post-générique de Black Adam. L’idée était alors de faire s’affronter le Superman de Cavill avec l’antihéros campé par Dwayne Johnson lors d’un combat de titans. Mais l’échec financier du long-métrage de Jaume Collet-Serra a coupé court à cet ambitieux crossover, ainsi qu’au retour d’Henry Cavill aux affaires super-héroïques.

Dans une volonté de relancer l’univers cinématographique DC sur de bons rails, James Gunn et Peter Safran ont décidé de faire table rase du passé en proposant de nouvelles versions de chaque héros DC. Des projets tels que Man of Steel 2, les suites du Justice League de Zack Snyder, ou encore le film Batgirl, pourtant déjà quasiment intégralement tourné, ont ainsi été mis au rebut pour ne pas entraver les futures nouvelles productions.

Malgré ce coup de balai, certains personnages de l’ancien univers DC auront tout de même le droit de subsister. Shazam! La Rage des Dieux (qui sortira le 29 mars 2023), l’Arlésienne The Flash (prévu pour le 14 juin 2023) et les futures suites et spin-off de The Batman (The Batman 2 pour le moment daté au 3 octobre 2025, et la série The Penguin annoncée pour 2024) n’ont ainsi pas étés déprogrammés.

En attendant de s’atteler aux nouvelles aventures de l’Homme d’Acier, James Gunn sera sous les feux des projecteurs à l’occasion de la sortie des Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Dernier volet de la trilogie, qui marquera également ses adieux à Marvel pour définitivement rejoindre la distinguée concurrence.

Superman Legacy est attendu en France pour le 9 juillet 2025.

Timothée Giret