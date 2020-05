L’acteur britannique, interprète de Superman dans les films de l’univers DC Comics chez Warner Bros n’en a pas fini avec le super-héros et pourrait à nouveau se glisser dans la peau du personnage. Un retour néanmoins parcellaire.

Comme il n’a cessé de l’affirmer, Henry Cavill ne quitte pas la cape. L’acteur serait même prêt à reprendre son rôle de Superman à l’écran après Justice League – qui va d’ailleurs bénéficier d’une seconde version pilotée par Zack Snyder.

Selon des rumeurs rapportées par Deadline, la star de Man of Steel pourrait rempiler dans le costume de l’homme d’acier, mais pas comme certains l’imaginent. Il ne s’agirait en réalité que d’apparitions dans de futurs opus DC, et non d’un film indépendant, tel que Man of Steel 2, réclamé depuis des années par les fans.

Car le second volet des aventures du super-héros sorties en 2013 ne sont toujours pas au programme du studio. Le site rappelle que Warner Bros ne développe pas de suite au film de Snyder et mise plutôt sur Wonder Woman 1984 – prévu pour le 12 août – et Suicide Squad 2 – qui devrait débarquer dans les salles en août 2021.

Concernant les longs-métrages dans lesquels le Superman d’Henry Cavill pourrait faire son come-back, Deadline glisse qu’il faudrait plutôt se pencher du côté de Shazam 2, Black Adam (porté par Dwayne Johnson) ou Aquaman 2, des productions qui débuteront une fois les tournages relancés. Quant au Batman de Matt Reeves, qui sortira en octobre 2021, il est totalement exclu d’y croiser le Kryptonien.

Par ailleurs, si pour l’heure, Cavill conserve son titre, plusieurs interprètes ont tenté leur chance pour incarner l’iconique Clark Kent. Notamment Michael B. Jordan, la star de Creed et de Black Panther, approché par Warner Bros, sans que les négociations aient abouti.

Les fans de la touche Snyder peuvent se consoler avec la nouvelle cut de Justice League, disponible en 2021 sur le service HBO Max, lancé le 27 mai dernier aux États-Unis. L’acteur qui a incarné Superman à trois reprises, dans Man of Steel (2013), Batman v Superman (2016) et Justice League (2017), a récemment participé à la « Watch Party » de Man of Steel en compagnie du réalisateur. Une séquence diffusée sur la chaîne YouTube du réseau VERO, lors de laquelle Zack Snyder en a profité pour annoncer l’arrivée de sa mouture de Justice League tant réclamée.