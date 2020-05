La tant attendue « Snyder Cut » de Justice League sortira en 2021 sur la plateforme HBO Max et devrait durer 4 heures.

Certains doutaient de son existence, d’autres la réclamaient à chaque annonce autour des films de l’univers DC Comics, dont Wonder Woman de Patty Jenkins et le futur Batman de Matt Reeves. La « Snyder Cut » de Justice League, version du blockbuster menée par Zack Snyder, va enfin voir le jour, et sortira en exclusivité sur HBO Max en 2021.

Une nouvelle officialisée dans la soirée du mercredi 20 mai par HBO et le réalisateur sur Twitter, mettant fin à près de trois ans de pressions de la part des fans du cinéaste, à qui l’on doit les spectaculaires Man of Steel et Batman v Superman.

Alors que ce dernier incarnait l’espoir d’offrir à Warner Bros une concurrence digne de ce nom face aux films Disney estampillés Marvel, la mort de sa fille en pleine production de Justice League a changé le cours des choses. Snyder contraint de céder son fauteuil à Joss Whedon, – réalisateur d’Avengers – le résultat en salles n’avait pas été à la hauteur des attentes, récoltant un flot de critiques négatives. La déception des adeptes avait donné lieu au hashtag #ReleaseTheSnyderCut (Sortez la version de Snyder), appelant le studio à ressortir le film tel que Zack Snyder l’avait conçu.

Récemment, les stars de la franchise dont Gal Gadot (Wonder Woman) avaient timidement repris la mention sur les réseaux sociaux, redonnant un nouveau souffle aux partisans du projet. La virulence de certains à l’égard de la production et de ses principaux acteurs a toutefois été mise en cause à maintes reprises.

L’annonce d’une Snyder Cut de près de quatre heures, avec des effets spéciaux ajoutés semble avoir conquis nombre d’internautes. Assortie de nouvelles affiches en noir et blanc montrant les superhéros de DC, la promesse d’un succès quasiment assuré tomberait à point nommé pour le groupe WarnerMedia, comme le précise The Verge, puisque la société s’apprête à lancer son service de streaming HBO Max le 27 mai prochain aux États-Unis. Les abonnements à la plateforme devraient donc être renfloués.

Cependant, The Hollywood Reporter indique que le coût de la nouvelle version sera conséquent. Les reshoots, l’enregistrement du son, de nouveaux thèmes, et le développement d’une nouvelle trame avec de nouveaux effets devrait avoisiner les 20 à 30 millions de dollars. Un budget qui devrait néanmoins être couvert par l’audience.