Dévoilé cette semaine par James Gunn et Peter Safran, le nouveau catalogue de films du DC Universe comptera une adaptation horrifique de la Créature du Marais. Le réalisateur de Logan pourrait se retrouver aux commandes de ce projet.

En début de semaine, James Gunn et Peter Safran présentaient le nouveau chapitre du DCU. Après avoir annulé la grande majorité des projets prévus jusque-là, dont le retour d’Henry Cavill en Superman et le troisième Wonder Woman de Patty Jenkins, les deux nouvelles têtes pensantes ont présenté dix films et séries qui amorceront le premier chapitre, qu’ils baptisent « Gods and Monsters ».

L’un des projets les plus originaux s’annonce être Swamp Thing. Apparue dans un comic de 1971, la Créature du Marais a notamment connu ses grandes heures sur papier dans sa version créée par Alan Moore dans les années 1980. À la même époque, en 1982, Wes Craven (Les Griffes de la Nuit, Scream) a pu adapter le personnage à l’écran.

Aujourd’hui, c’est un tout autre réalisateur qui est pressenti pour la réalisation. À la suite de l’annonce, James Mangold a partagé sur Twitter une illustration du comic, retweetée par James Gunn. D’après Variety, le réalisateur de l’acclamé Logan est un fan de longue date du personnage, et serait entré en discussions avec James Gunn et Peter Safran avec une idée bien précise pour ce nouveau projet.

Mangold a d’ores et déjà un agenda bien chargé pour 2023, avec la sortie de Indiana Jones et le Cadran de la Destinée prévue pour juin et un biopic de Bob Dylan avec Timothée Chalamet dans le rôle-titre comme projet suivant. Il lui restera à convaincre DC qu’il est à même de porter ce film qui vise à « explorer les origines sombres » du personnage.

Du côté de DC, il y a bien sûr d’autres projets à chapeauter en premier lieu. Un Superman : Legacy doit sortir dans les salles américaines le 11 juillet 2025, avec Gunn au scénario et peut-être même à la réalisation (c’est du moins l’intention manifestée par Peter Safran lors de la conférence de presse).

The Authority, une ligue de super-héros moins connue et à l’éthique beaucoup plus contrastée, sera également portée à l’écran. À ce sujet, Peter Safran a expliqué : « Ils sont un peu comme Jack Nicholson dans Des Hommes d’Honneur. Ils savent que vous voulez les voir aller dans le mur, ou du moins ils le pensent ». Gunn a précisé que le scénario était en écriture.

Un film Supergirl, une série sur Amanda Waller et un film Batman & Robin sont également à l’ordre du jour. À noter que ce dernier projet existera en parallèle de The Batman – Part II, sur lequel Matt Reeves est confirmé, et de Joker – Folie à Deux, dont la sortie est également maintenue.

Théotime Roux