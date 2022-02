Un biopic se prépare sur la figure du cinéma muet Buster Keaton dirigé par James Mangold, quand Indiana Jones 5 sera achevé.

Basé sur le livre Buster Keaton : Cut to the Chase de Marion Meade, le film a été placé dans les priorités du studio 20th Century. Selon Deadline, les scénaristes se sont déjà réunis afin de travailler sur l’adaptation.

Joseph Frank Keaton, surnommé Buster, est né en 1895 au Kansas de parents acteurs de cabaret. Dans les 1920, il perfectionne son personnage de grand timide téméraire dans des films comiques et burlesques, à l’image du Charlot de Charlie Chaplin. Sous contrat avec la MGM, sa créativité est contrôlée par des producteurs et sa réputation décline. Redécouvert dans les années 60, il s’inscrit comme une icône d’Hollywood et pionnier du cinéma muet. Ses performances dans des films tels que Sherlock Junior et Le Mécano de la « General » font de lui un emblème de l’Histoire du cinéma grâce à sa mécanique corporelle d’orfèvre.

James Mangold réalisera et produira ce biopic. Le cinéaste américain oscille entre films commerciaux (Kate et Leopold, Night and Day) et œuvres ouvertement influencées par le western (3 h 10 pour Yuma).

Il est affilié à la Fox depuis 2013 en reprenant les rênes de la franchise Wolverine, appartenant à l’univers des X-Men, avec Le Combat de l’immortel et l’excellent Logan. Suite au rachat du studio par Disney, James Mangold est maintenant sous la coupe du géant aux grandes oreilles qui lui a offert la direction du cinquième volet d’Indiana Jones après le départ de Steven Spielberg. Son dernier film, Le Mans 66, a eu de nombreuses nominations aux Oscars 2020.

La transposition de la vie de Buster Keaton sur grand écran ne sera pas le premier biopic de James Mangold puisque celui-ci a réalisé en 2005 Walk the Line sur le chanteur Johnny Cash avec Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon. Le film reçut un accueil chaleureux avec l’Oscar de la Meilleure actrice pour Reese Witherspoon et des nominations dans les catégories Meilleur acteur pour Joaquin Phoenix, Meilleur montage, Meilleurs costumes et Meilleur son.

Emilie Bollache