Trois ans après la sortie, et le triomphe, du film revenant sur les origines du principal antagoniste du super-héros Batman, la suite du Joker a enfin été officialisée avec un aperçu de son titre.

C’est sur son compte Instagram que le réalisateur de la trilogie Very Bad Trip a annoncé de manière officielle la mise en chantier de la suite de Joker. L’inverse aurait été étonnant compte tenu des difficultés pour Warner Bros d’élever l’engouement envers ses super-héros DC Comics à la hauteur de ses concurrents chez Marvel.

Après la déception de Justice League, le milliard de recettes de Joker a donné un nouveau souffle à l’univers, que le succès de The Batman réalisé par Matt Reeves, et sorti en 2022, a confirmé.

Ce n’était qu’une question de temps avant que l’intérêt pour le personnage ne soit ravivé et son réalisateur n’a pas déçu en dévoilant simplement deux photos afin de rassurer sur l’avancée du projet. La première dévoile ainsi la couverture du scénario daté du 18 mai et intitulé Joker : Folie à deux. Un sous-titre en français qui anime déjà les spéculations sur la présence d’Harley Quinn, partenaire de crime du dangereux criminel et précédemment interprétée par Margot Robbie.

Une hypothèse renforcée par le terme de folie à deux qui renvoie à un phénomène psychiatrique qui conduit une personne à adopter la psychose de l’autre. Une définition qui colle à la relation entre les deux personnages.

Le scénario est, à nouveau, signé Todd Phillips et Scott Silver, à l’instar du premier film. De quoi tranquilliser les fans sur la continuité de l’histoire du personnage d’Arthur Fleck et de sa longue descente aux enfers jusqu’à devenir le symbole d’une révolte dans la ville de Gotham entre les nantis et les laissés-pour-compte.

Sur la seconde photo postée par le cinéaste, on peut apercevoir Joaquin Phoenix en train de lire ledit script. Néanmoins, selon Deadline, l’acteur n’aurait pas encore signé pour le film et prendrait seulement connaissance du scénario, bien que le doute ne soit pas de mise.

Prochainement, plusieurs autres films du DC Cinematic Universe sortiront, dont Aquaman and the Lost Kingdom de James Wan, perturbé par le procès de son actrice principale Amber Heard avec son ex-mari Johnny Depp, The Flash qui est également entaché par les frasques de son interprète Ezra Miller, ainsi que Shazam! Fury of the Gods avec Zachary Levi et Black Adam porté par Dwayne Johnson.

Emilie Bollache