Quatre mois après l’officialisation de sa mise en chantier, la suite de The Batman donne des nouvelles avec l’arrivée de Mattson Tomlin qui coécrira le scénario avec le réalisateur Matt Reeves.

Dévoilé en mars dans les salles de cinéma, The Batman n’a pas tardé à se positionner en bonne position dans le classement des adaptations les plus appréciées des comics mettant en scène le Chevalier Noir de Gotham City.

Si la présence de Robert Pattinson dans la peau de Batman en a laissé plus d’un sceptique à son annonce, les doutes se sont estompés lors du visionnage du film de Matt Reeves. Avec presque 800 millions de dollars au box-office mondial et le quatrième plus gros succès sur le sol américain de DC Comics, il était évident qu’une suite allait entrer en production.

Dans l’optique de conserver une équipe qui gagne, Robert Pattinson conserve son rôle et Matt Reeves la réalisation. Le cinéaste cosignera également le scénario, à l’image du premier film. Peter Craig laisse, quant à lui, sa place de coscénariste à Mattson Tomlin.

Bien que non crédité au générique de The Batman, le scénariste a pourtant bien participé à l’écriture de celui-ci lors de problèmes liées au troisième acte. Pour cette suite, Mattson Tomlin sera donc bel et bien crédité avec Matt Reeves.

Selon The Hollywood Reporter, la mise en production de The Batman 2 a pris plus longtemps que prévu et l’écriture de ce nouvel opus ne devrait débuter que les semaines à venir. En cause, la récente fusion de la société de production Warner Bros avec la chaîne payante Discovery. La négociation d’un nouveau contrat entre Matt Reeves et les studios a également rajouté un délai supplémentaire à cette suite attendue de pied ferme.

Les détails de l’intrigue n’ont pas encore été communiqués, ni même la possible apparition du Joker, interprété par Barry Keoghan (Les Éternels), brièvement aperçu à la fin de The Batman, ainsi que dans une scène coupée. À noter que sa présence pourrait être redondante avec Joker 2 de Todd Phillips, officialisé en juin avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre et Lady Gaga en Harley Quinn.

Emilie Bollache