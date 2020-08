Le réalisateur aux manettes du prochain film Batman a dévoilé en exclusivité un aperçu du logo et un artwork de The Batman. Cette promotion inédite aux couleurs de son opus sur le Chevalier Noir – interprété par Robert Pattinson – sera présentée en intégralité dans le panel DC Films de la DC FanDome virtuelle ce 22 août. L’événement consacré à l’univers DC Comics se tiendra depuis Los Angeles du samedi 21 août au dimanche 23 août.

En guise de mise en bouche, Reeves a posté sur Twitter deux visuels, dont l’un montre le titre du long-métrage écrit en lettres rouges sur fond noir, et l’autre un artwork de Jim Lee représentant le justicier de Gotham City de pied en costume. Les deux images se répondent par le contraste du noir et du rouge et le style tiré l’univers des comics DC.

Un avant-goût succinct qui laisse néanmoins peu de doutes sur le ton sombre que Matt Reeves souhaite donner à sa version de la célèbre BD et du personnage créé par Bob Kane. Une vision confirmée en amont par les commentaires d’Andy Serkis, qui se glissera dans la peau du majordome Alfred Pennyworth, annonçant un Batman parmi les sombres portés à l’écran jusqu’à ce jour.

Les observateurs remarqueront que le dessin de Lee reprend la Batsuit présentée dans une vidéo sur Twitter en février dernier. Cette nouveauté avait été suivie d’un dévoilement de la Batcycle et de photos du tournage montrant la Batmobile. De quoi attendre une esthétique des plus travaillées pour le film dont la sortie en France est encore prévue pour septembre 2021.

Pour les ultra fans, la conférence The Batman se déroulera à 8h30 pm ET ce samedi, soit à 2h30 du matin pour Paris.

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor

— Matt Reeves (@mattreevesLA) August 20, 2020