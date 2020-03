Le Batsuit du Batman campé par Robert Pattinson se complète avec quelques visuels de la Batmobile offerts récemment par Matt Reeves.

Après un aperçu ténébreux du costume posté sur Vimeo en février dernier, et quelques photos de la Batcycle, voici à présent le bolide du Dark Knight.

Dévoilées en exclusivité par le réalisateur ce mercredi 4 mars, quatre images montrent à quoi ressemblera la nouvelle Batmobile, véhicule incontournable de la panoplie de gadgets du célèbre héros de Gotham City. Un modèle vintage amélioré loin de l’aspect tank de la trilogie de Christopher Nolan, et des lignes futuristes des films de Tim Burton. Le réalisme de cette voiture, moins fantaisiste, laisse entrevoir une tonalité plus terre-à-terre que les précédentes.

Ces premiers visuels révélés par Matt Reeves s’ajoutent à la courte séquence montrant brièvement Robert Pattinson dans son armure, au relief éclairé par une lueur rouge. Quelques photos du tournage de The Batman à Glasgow en Écosse, publiées à posteriori sur les réseaux, ont permis aux internautes de découvrir l’intégralité du costume, doté d’une ceinture qui pourrait servir d’étui aux multiples accessoires du justicier.

Un détail fidèle aux comics qui n’a pas échappé aux fans. La doublure de Pattinson y apparaît juchée sur une moto, là encore plus classique que d’ordinaire. On constate également sur ces clichés l’absence de cape, un élément pourtant essentiel du Batsuit.

Les retours enthousiastes quant à cet avant-goût accentuent l’attente du long-métrage, dont la sortie est prévue pour le 23 juin 2021. Le casting se compose déjà d’une flopée de talents dont Zoë Kravitz dans le rôle de Catwoman, Andy Serkis en Alfred Pennyworth, ou encore Jeffrey Wright dans celui du Commissaire Gordon. Mais aussi une belle collection de méchants rarement réunis dans un seul et même volet : Carmine Falcone (John Turturro), le Pingouin (Colin Farrel) et, plus surprenant, Paul Dano en Homme-Mystère.

The Batman est attendu sur les écrans français le 21 janvier 2021, distribué par Warner Bros.