Alors que la suite de Joker vient d’être officialisée, Lady Gaga pourrait rejoindre la distribution aux côtés de Joaquin Phoenix en tant qu’Harley Quinn, confirmant les rumeurs sur la présence du personnage.

Début juin, le réalisateur Todd Phillips avait publié sur son compte Instagram la couverture du scénario du second volet de Joker, ainsi qu’une photo de Joaquin Phoenix en train de lire ledit script. Une confirmation qui n’a surpris personne au vu de l’immense succès du premier volet.

Intitulé Joker : Folie à deux, le film a rapidement lancé les spéculations autour du personnage d’Harley Quinn, fidèle acolyte de l’ennemi principal de Batman. Le fait que le sous-titre fasse référence à un phénomène psychiatrique dans lequel une personne adopte les psychoses d’une autre a renforcé les hypothèses sur l’un des personnages préférés de l’univers DC.

Selon The Hollywood Reporter, Lady Gaga serait dans les premiers stades de discussion afin d’endosser ce rôle. Celui-ci est notamment devenu populaire grâce à l’interprétation de Margot Robbie (Moi, Tonya) dans Suicide Squad de David Ayer en 2016. L’actrice a depuis repris le rôle pour Birds of Prey en 2020 et The Suicide Squad de James Gunn en 2021.

Son visage semble irrévocablement associé à Harley Quinn pour de nombreux fans qui ont du mal à voir quelqu’un d’autre l’incarner. Néanmoins, le Joker de Todd Phillips ne s’inscrit pas dans la même lignée que les précédentes itérations de l’antagoniste du Chevalier Noir. Plus sombre, réaliste et social, le film est loin de l’apparence déjantée, pétillante et colorée de l’Harley Quinn de Margot Robbie.

Mais ce qui fait notamment pencher la balance du côté de Lady Gaga est sans aucun doute les sources proches du projet qui affirment que cette suite prendra la forme d’une comédie musicale, rendant la présence de la chanteuse pertinente.

Lady Gaga a récemment signé la bande originale de Top Gun : Maverick avec le titre Hold My Hand. Ses talents d’actrice ont été découverts par Ryan Murphy qui lui a donné l’un des rôles principaux de la cinquième saison de sa série d’horreur, American Horror Story. Elle a depuis atteint la reconnaissance du public grâce au premier film de Bradley Cooper, A Star is Born.

