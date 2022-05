À moins d’un mois de sa sortie en salle le 25 mai, Top Gun : Maverick fait patienter les fans avec le clip vidéo d’Hold My Hand de Lady Gaga, réalisé par le metteur en scène du film, Joseph Kosinski.

Après avoir remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale en 2019 avec Shallow pour A Star is Born de et avec Bradley Cooper, Lady Gaga est bien décidée à reproduire le schéma avec sa chanson Hold My Hand, thème de Top Gun : Maverick.

« Quand j’ai écrit cette chanson pour Top Gun: Maverick, je n’avais même pas réalisé les multiples sens qu’elle avait à travers le cœur du film, ma propre psyché et la nature du monde dans lequel nous vivons », a déclaré Lady Gaga sur Instagram.

« Je travaille dessus depuis des années, la perfectionnant et essayant de la faire nôtre. Je voulais transformer la musique en une chanson où nous partageons le profond besoin d’être compris, et de nous comprendre les uns les autres – un désir d’être proche quand on se sent si loin et une capacité à célébrer les héros de la vie. »

« Je suis très reconnaissante à Tom [Cruise], Hans [Zimmer] et Joe [Joseph Kosinski] pour cette opportunité – et ce fut une belle expérience de travailler avec eux », a-t-elle poursuivi. « Moi, BloodPop, Ben Rice, et tous ceux qui ont travaillé dessus, sommes ravis de la partager avec vous. Cette chanson est une lettre d’amour au monde pendant, et après, une période très difficile. Je voulais que vous l’entendiez depuis si longtemps. Et je suis tellement excitée de vous la donner en ce 3 mai. »

Alternant avec des images en noir et blanc de Lady Gaga et celles de la bande-annonce de Top Gun : Maverick, le clip d’Hold My Hand utilise également des extraits du premier Top Gun de 1986. Centré sur les démons intérieurs du personnage de Tom Cruise, le clip rappelle sa relation avec son meilleur ami Nick “Goose” Bradshaw (Anthony Edwards), décédé pendant un exercice de vol dont il se sent coupable.

Top Gun : Maverick paraîtra dans les salles françaises le 25 mai, après une avant-première au Festival de Cannes qui se tiendra du 17 au 28 mai.

Emilie Bollache