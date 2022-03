Le second volet de Top Gun, attendu depuis 2019, sera présent dans la programmation du festival de cinéma qui se tiendra du 17 au 28 mai à Cannes.

Suite du culte Top Gun, sorti en 1986 et qui propulsa Tom Cruise au rang de star mondiale, Top Gun : Maverick est envisagé dès 2010 par la Paramount qui propose le projet au producteur Jerry Bruckheimer et au réalisateur du premier film, Tony Scott.

Le suicide de celui-ci, deux ans plus tard, met un frein au film qui ne trouvera un nouveau cinéaste qu’en 2017, en la personne de Joseph Kosinski. Tom Cruise et lui avaient précédemment collaboré sur Oblivion en 2013.

Le tournage débute l’année suivante mais la pandémie de Covid-19 bloque sa sortie depuis maintenant deux ans.

Finalement, Top Gun : Maverick débarquera dans les salles françaises le 25 mai et aux États-Unis le 27, quelques jours avant le Mémorial Day rendant hommage aux membres des Forces armées des États-Unis morts au combat, toutes guerres confondues.

L’apparition du film au Festival de Cannes représente un tremplin non négligeable pour le studio. L’accès à la presse du monde entier et le rayonnement des stars sur les marches du Palais des Festivals et des congrès sont une promotion bienvenue à la sortie de la pandémie.

Il s’agira également de la première fois en trente ans que Tom Cruise peut à nouveau fouler le tapis de rouge de Cannes depuis 1992 et le film de Ron Howard Horizons Lointains, dans lequel l’acteur partageait l’affiche avec son ex-femme Nicole Kidman.

Top Gun : Maverick n’effectuera, pour autant, pas sa première mondiale à cette occasion. Le film a depuis longtemps été programmé à San Diego, lieu de tournage du premier film.

Au casting, Tom Cruise et Val Kilmer (Heat) reprennent leur rôle, accompagnés de Miles Teller (Whiplash), Jennifer Connelly (Snowpiercer), Jon Hamm (Le Cas Richard Jewell), Glen Powell (Les Figures de l’ombre), Lewis Pullman (Sale temps à l’hôtel El Royale) et Ed Harris (The Lost Daughter).

Emilie Bollache