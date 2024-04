Comme de coutume, certaines œuvres s’ajoutent à la sélection officielle. Cette 77e édition fait entrer en compétition celles de Michel Hazanavicius et de Mohammad Rasoulof. Le Comte de Monte-Cristo avec Pierre Niney s’invite hors compétition et le documentaire d’Oliver Stone en séances spéciales.

Treize longs-métrages viennent compléter la sélection officielle du 77e festival de Cannes. Du côté des grands noms français et internationaux, Michel Hazanavicius et Oliver Stone présentent tous deux leur nouveau film.

En compétition officielle, La Plus Précieuse des Marchandises est le premier film d’animation du réalisateur de The Artist, adapté du roman homonyme écrit par Jean-Claude Grumberg. Ce dernier relate l’histoire d’une famille juive parisienne déportée en train jusqu’à Auschwitz. Lors du trajet, le père jette un des ses enfants hors du wagon pour le sauver.

Habitué des sujets politiques, Oliver Stone s’immisce parmi les Séances Spéciales avec son documentaire Lula, sur le président brésilien actuel ayant succédé à Jair Bolsonaro : Luiz Inácio Lula da Silva. Il se concentre sur ses années d’emprisonnement en 2018 et 2019.

Hors compétition, on retrouve l’un des ambitieux films français de l’année, Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre De La Patellière et Matthieu Delaporte. Pierre Niney incarne Edmond Dantès dans cette adaptation du roman d’Alexandre Dumas.

Arnaud Desplechin, habitué du festival, continue les aventures de son personnage Paul Dédalus dans Spectateurs, déjà apparu dans trois de ses précédents films : Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle) (1996), Un Conte de Noël (2008) et Trois souvenirs de ma jeunesse (2015).

D’autres concurrents à la Palme d’Or incluent Mohammad Rasoulof et Emanuel Parvu. Le réalisateur iranien, qui aurait dû participer à la sélection Un Certain Regard l’an dernier s’il n’avait pas eu l’interdiction de quitter l’Iran, proposera The Seed of The Sacred Fig, après Manuscripts Don’t Burn (2013) et A Man Of Integrity (2017). Tous deux ont reçu un prix lors du festival. Le réalisateur roumain, quant à lui, fera ses débuts en compétition avec Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde, contant l’histoire d’un adolescent homosexuel piégé dans un village où il est ostracisé par son entourage.

Enfin, la sélection Un Certain Regard accueillera un premier film, celui de Céline Sallette, intitulé Niki, biopic sur l’artiste Niki de Saint Phalle avec Charlotte Le Bon dans le rôle-titre.

Des ajouts intéressants qui complètent des sélections déjà diversifiées et annoncent de belles découvertes pour cette nouvelle édition cannoise. Plus que trois semaines à attendre avant l’ouverture.

Florian Boulland

LES COMPLÉMENTS DE LA SÉLECTION OFFICIELLE 2024