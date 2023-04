Les organisateurs ont ajouté quatorze films à la Sélection officielle du 76ème Festival de Cannes.

Compétitions, avant-premières ou séances spéciales, ce sont pas moins de quatorze films qui rejoignent aujourd’hui la liste des futures projections du Festival de Cannes, dont les longs-métrages ont été annoncés le 13 avril dernier.

Black flies de Jean-Stéphane Sauvaire et Le Retour de Catherine Corsini s’ajoutent aux dix-neuf films déjà en compétition.

Le premier raconte les mésaventures d’Ollie, un jeune ambulancier qui découvre les risques du métier dans les rues de New York, entre criminels, sans-abris et addicts. D’abord écarté de la compétition pour des soupçons de harcèlement sur le tournage et d’une irrégularité concernant une scène intime, le second est un film estival où une femme de ménage renoue avec son passé et ses deux filles, le temps de vacances en Corse.

La catégorie Cannes Première s’enrichit quant à elle de trois films. Perdidos en la noche, cinquième long métrage du réalisateur mexicain Amat Escalante ; L’amour et les forêts, une romance qui vire au drame par Valérie Donzelli ; et le curieux Eureka de Lisandro Alonso : récit de la culture amérindienne par une femme-oiseau qui voyage entre les époques.

Only the river flows de Wei Shujun sera présenté dans Un Certain Regard, catégorie que viendra clore, hors-compétition, Une nuit d’Alex Lutz, une aventure passagère qui débute par une dispute dans le métro.

Le communiqué de presse annonce également trois nouvelles séances spéciales : Little Girl Blue, Bread and bones et Le Théorème de Marguerite. Seul ce dernier dispose pour l’heure d’un synopsis et aborde la remise en question d’une brillante élève en mathématique à l’ENS, après qu’une erreur dans sa thèse bouscule ses certitudes.

Hypnotic, thriller d’action de Robert Rodriguez avec Ben Affleck, et Project Silence du Coréen Kim Tae-gon, seront tous deux projetés en séances de minuit. Le Festival diffusera également le biopic de Frédéric Tellier L’Abbé Pierre – Une vie de combats hors-compétition.

On note enfin l’ajout de Filles de feu à la liste des courts-métrages : une histoire de disparition qui survient au gré d’une conversation téléphonique.

Le 76ème Festival de Cannes aura lieu du 16 au 27 mai 2023.

Aésane Geeraert

COMPLÉMENTS DE LA SÉLECTION OFFICIELLE 2023