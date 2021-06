Thierry Frémaux et Pierre Lescure ont révélé la Sélection officielle du 74e Festival de Cannes lors de la conférence de presse ce jeudi 3 juin au matin à l’UGC Normandie. La liste met l’eau à la bouche…

Nombre de suppositions et de rumeurs ont fleuri avant l’annonce de la Sélection officielle. Seules les présences d’Annette de Leos Carax en ouverture, de Benedetta de Paul Verhoeven et The French Dispatch de Wes Anderson étaient pour le moment assurées. Le voile est maintenant levé, avec 24 films en Compétition officielle.

Le 74e festival de Cannes sera donc présidé par Spike Lee, récipiendaire du Grand prix pour BlackKklansman et qui avait par le passé déjà concouru sur la Croisette, avec entre autres Do the Right Thing et Jungle Fever.

Encore une fois des grands noms, vainqueurs de la Palme d’or, sont confirmés : Jacques Audiard, Nanni Moretti et Apichatpong Weerasethakul. Ils seront accompagnés par d’autres grands réalisateurs, comme ceux précités plus haut mais aussi par Justin Kurzel, François Ozon, Asghar Farhadi, Mahamat-Saleh Haroun, Bruno Dumont, Ryūsuke Hamaguchi, Kirill Serebrennikov, Joachim Trier, Catherine Corsini, Sean Penn… La sélection fait rêver.

Soulignons que la France est à l’honneur avec 7 films en compétition. François Ozon diffusera Tout s’est bien passé, avec Sophie Marceau. Mia Hansen-Løve présentera pour la première fois en compétition Bergman Island, avec en vedette Mia Wasikowska, Tim Roth, Vicky Krieps et Greta Gerwig, qui nous emmènera le temps d’un été sur l’île suédoise de Fårö où vécut Bergman. Julia Ducourneau (Grave) marquera aussi ses premiers pas en compétition avec Titane, décrit comme un slasher très gore.

La Fracture de Catherine Corsini, Les Olympiades de Jacques Audiard et France de Bruno Dumont, avec Léa Seydoux, complètent la liste des films français qui feront leur première au festival.

D’autres réalisateurs marqueront leur premier pas en Compétition officielle : Juho Kuosmanen, Joachim Lafosse, Ildikó Enyedi, Nabil Ayouch et Nadav Lapid. Quatre ans après la Quinzaine des Réalisateurs, Sean Baker s’ajoute aussi à la liste des nouveaux compétiteurs avec Red Rocket. Le réalisateur de Tangerine et de Florida’s Project posera sa caméra au Texas pour suivre une ex-star du porno confrontée au regard d’une petite bourgade de redneck.

Le nouveau film de Jean-Christophe Meurisse, Oranges sanguines, projeté en séance de minuit, s’annonce de son côté loufoque. Le récit choral suivra un couple de retraité concourant à une compétition de rock, un ministre soupçonné de fraude fiscale et une jeune adolescente qui rencontre un détraqué sexuel. En hors compétition, le prochain thriller de Tom McCarthy, Stillwater, tourné dans la cité phocéenne, avec en vedette Matt Damon et Camille Cottin, fait partie des films attendus.

À noter l’entrée d’une nouvelle catégorie, Cannes Premières, qui comptera des noms phares du cinéma pour mettre en « valeur les nouvelles formes du cinéma actuel », selon les propos de Thierry Frémaux. Cette sélection fera la place à des cinéastes « confirmés » qui ont déjà été sélectionnés en compétition. Y figurent entre autres Tromperie d’Arnaud Desplechin et Mothering Sunday d’Eva Husson.

Autre nouveauté, la création d’une section éphémère consacrée aux questions environnementales. L’annonce fait suite à la promesse du festival d’une série de mesures destinées à réduire son empreinte environnementale.

Rappelons enfin que Jodie Foster sera l’invitée spéciale de la cérémonie d’ouverture et recevra la palme d’or d’honneur qui salue « un parcours artistique brillant, une personnalité rare et un engagement discret mais affirmé pour les grands sujets de notre époque ». La réalisatrice, actrice et productrice américaine de 58 ans succède à Jeanne Moreau, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo, Manoel de Oliveira ou encore Agnès Varda.

Une sélection éclectique qui promet un Festival de Cannes de sortie de crise haut en couleur. Cette 74 édition se déroulera du 6 au 17 juillet 2021.

Maxence-Yahia Lequere

SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2021