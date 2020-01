Le réalisateur de BlacKkKlansman s’apprête à endosser le rôle de Président du Jury pour le 73e Festival de Cannes.

Une surprise de taille pour l’audacieux cinéaste afro-américain originaire de Brooklyn, à qui l’on doit La 25e heure, Malcolm X, ou encore Do The Right Thing, et plus récemment BlacKkKlansman, Grand Prix à Cannes en 2018 et Oscar du meilleur scénario adapté. Spike Lee succède ainsi à Alejandro G. Iñárritu, qui en 2019 avait choisi de couronner Parasite de Bong Joon-ho de la Palme d’Or. Il incombe désormais au nouveau président et à son futur jury de remettre la fameuse Palme 2020.

Dans le communiqué officiel, Pierre Lescure, président du Festival et Thierry Frémaux, délégué général, ont exprimé leur attrait pour le cinéma de Lee : « Le regard de Spike Lee est plus que jamais précieux. […] La personnalité flamboyante de Spike Lee promet beaucoup. », ont-ils indiqué.

Quant à Spike Lee, ce dernier accueille la nouvelle avec joie et stupéfaction, se disant à la fois « fier et surpris » de cette décision. « À titre personnel, le Festival de Cannes (outre le fait qu’il soit le plus grand festival de cinéma au monde – sans vouloir offenser qui que ce soit) a eu un impact énorme sur ma carrière de cinéaste. On pourrait même aller jusqu’à dire que Cannes a façonné ma trajectoire dans le cinéma mondial. », a déclaré le réalisateur dans une réaction jointe au communiqué.

L’artiste de 62 ans aux multiples casquettes, dont celles de scénariste et de producteur, a également précisé combien le Festival a compté dans sa carrière, en ajoutant que sept de ses films qu’il nomme des « Spike Joints », ont été sélectionnés à Cannes depuis 1986 avec son long-métrage She’s Gotta Have It (Nola Darling n’en fait qu’à sa tête), primé à la Quinzaine des réalisateurs et récemment transposé en série.

Militant pour la visibilité et l’inclusion de la communauté Noire-américaine, Spike Lee est notamment partisan des quotas de minorités dans le domaine culturel, dont les sélections aux Oscars et autres grands prix de la profession font partie. Une cause qu’il ne manque pas d’intégrer à ses films, prônant des valeurs progressistes.

Sa fougue et son importante filmographie seront donc célébrées lors du prochain Festival de Cannes, qui se tiendra du mardi 12 au samedi 23 mai 2020. La Sélection officielle et la composition du Jury seront dévoilées mi-avril.