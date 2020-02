La bande-annonce promet une œuvre dantesque portée par une galerie d’interprètes qui laisse rêveur ; Tilda Swinton, Frances Mc Dormand, Timotée Chalamet, Elisabeth Moss ou encore Mathieu Amalric réunis dans un triptyque d’histoires farfelues tirées d’un journal.

Il est enfin là. Après plusieurs mois d’attente, le premier trailer de The French Dispatch, le prochain Wes Anderson, a été dévoilé mercredi 12 février par Searchlight Pictures. Il fait suite à une date de sortie et un cartel, révélés le 31 janvier dernier, et des visuels accompagnés d’une superbe affiche publiés ce 11 février.

De premières images pour le film tourné à Angoulême, qui, à l’instar du casting, présentent un déluge d’acteurs : Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Saoirse Ronan (Les Filles du Docteur March), Léa Seydoux, Adrian Brody, Bill Murray, Frances McDormand.

Sans compter le reste de la distribution ; Benicio Del Toro, Owen Wilson, Mathieu Amalric, Jason Schwartzman, Edward Norton, et même Rupert Friend (Harry Potter) Alex Lawther (The End of The F***ng World), Denis Ménochet (Grâce à Dieu), Vincent Macaigne, Felix Moati… C’est à se demander qui manque à l’appel.

Une impressionnante réunion de célèbres habitués, de talents émergents et de stars françaises, pour le dixième long-métrage du réalisateur. Une « une lettre d’amour » aux journalistes, explique le synopsis, qui racontera, à travers trois histoires, « une collection d’articles parus dans le magazine The French Dispatch ». Des chroniques animées par différents protagonistes, alternant entre couleur et noir et blanc, le tout dans une « ville française fictive » des années 1950. Le journal en question étant écrit par des journalistes américains expatriés dans l’Hexagone.

Au son d’une reprise d’Aline de Christophe avec l’accent british, la bande-annonce livre un aperçu de chacune des trames – qui pourraient se rejoindre – où l’on reconnaît tour à tour Tilda Swinton, qui devrait jouer au côté de Benicio Del Toro, dans la peau d’un artiste convoité (Un premier récit intitulé Le Chef-d’œuvre de béton).

Dans Refonte d’un manifeste, Timothée Chalamet, un jeune révolutionnaire, et Frances McDormand se donneront la réplique. Puis dans La Salle à manger privée du commissaire, Jeffrey Wright (Westworld) sera un tantinet obsédé par la cuisine d’un chef œuvrant pour la police.

Un concert d’univers parallèles excentriques, baignant dans une esthétique vintage fantasmée. L’opus est déjà pétri de la marque de fabrique wes-andersonienne. On reconnaît la photographie glacée de Robert Yeoman (The Grand Budapest Hotel). Autre collaborateur de longue date du réalisateur, Alexandre Desplat a signé la bande originale.

Film choral ou comédie dramatique en plusieurs actes, The French Dispatch s’annonce comme un point d’orgue dans la filmographie du cinéaste à l’imagination débordante. Avec ce qu’il faut d’absurdité, de surréalisme et de poésie pour enlever le tout. L’affiche au graphisme de bande dessinée confirme la structure en mosaïque du scénario, qui fera cohabiter des personnages hauts en couleur, comme en noir et blanc.

Mais il faudra s’armer de patience pour découvrir l’un des projets les plus prometteurs de l’année. Tourné dans l’Hexagone depuis novembre 2018, The French Dispatch sortira dans les salles françaises le 26 août prochain, soit dans six mois. En attendant, les plus chanceux peuvent espérer le voir à Cannes, où il n’est pas encore annoncé.