Après une année d’attente supplémentaire, le nouveau Paul Verhoeven s’approche un peu plus des salles françaises. Dans cette première bande-annonce, Virginie Efira, Charlotte Rampling et Lambert Wilson se retrouvent au couvent, dans la Toscane du 15e siècle.

Reportée d’un an à cause de la crise sanitaire, la sortie de Benedetta, le nouveau film de Paul Verhoeven, a été fixée à cet été, en même temps que sa présentation en Compétition à Cannes. Après le succès de Elle, auréolé du César du Meilleur Film en 2017, le réalisateur néerlandais revient avec un film qui s’annonce toujours aussi provocateur.

Au centre de l’intrigue, on suit Benedetta Carlini, alors qu’elle intègre le couvent de Pescia, dans une Toscane ravagée par la peste, en plein 15e siècle. Elle fait preuve, dès son plus jeune âge, d’une aptitude à réaliser de véritables miracles. Mais la naissance d’une relation amoureuse entre Benedetta et une jeune femme du couvent va créer de nouveaux troubles dans cet ordre établi.

Dans la bande-annonce, on découvre une Virginie Efira, habitée dans le rôle principal, avec Charlotte Rampling et Lambert Wilson pour camper sa hiérarchie, ainsi que la jeune Gréco-Belge Daphné Patakia, dans le rôle de l’amante de Benedetta.

Pour le scénario, Verhoeven s’est entouré de Gerard Soeteman, habitué du réalisateur néerlandais (Business Is Business, Turkish Délices, Spetters) et David Birke, qui avait déjà travaillé sur Elle.

Comme pour son précédent film, il est encore question de l’adaptation d’un livre Immodest Acts de Judith C. Brown. Sorti en 1986, le livre raconte l’histoire vraie de celle qui fut l’une des premières lesbiennes connues en Europe occidentale. Alors qu’elle devait être béatifiée, Benedetta Carlini se retrouvera mise à l’écart pendant quarante ans.

Le film semble inscrit dans la droite lignée du précédent réalisé par Verhoeven : Saïd Ben Saïd revient à la production, et Virginie Efira, qui n’avait qu’un rôle secondaire dans Elle, se retrouve cette fois-ci au premier plan.

La proposition s’était faite assez naturellement, comme le raconte l’actrice à Vogue : « À Cannes, Saïd Ben Saïd me dit que Verhoeven écrivait pour moi […] Ensuite, Paul m’a appelée pour me dire qu’il avait un scénario pour moi. Quand je lui ai demandé de quelle façon se déroulerait la préparation pour le film, il m’a dit « Vous saurez quoi faire ». Ce qui est merveilleux avec lui, c’est qu’il vous fait confiance, alors on répond à sa confiance. S’il croit en nous, alors on est donc capable de le faire. ».

Beneditta sortira le 9 juillet, simultanément à sa présentation à Cannes. L’occasion peut-être pour Paul Verhoeven de repartir avec une première récompense du festival.

Théotime Roux