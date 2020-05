La liste des cinquante films labellisés Cannes 2020 sera révélée le 3 juin prochain depuis l’UGC Normandie, et diffusée en direct sur Canal+ et les réseaux sociaux.

Autre bonne nouvelle de cette fin mai, l’annonce prochaine de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020. Reportée, puis annulée dans sa forme classique, la 73e édition du Festival qui ne ressemblera à aucune autre ne renonce pas à présenter ses films.

La liste sera dévoilée le 3 juin prochain, à Paris, à 18 heures depuis l’UGC Normandie, par Pierre Lescure, le président du Festival, et Thierry Frémaux, son délégué général. Un rendez-vous fixé par un communiqué officiel du Festival. La conférence sera retranscrite en direct et en clair sur Canal+ et les réseaux de l’événement. Rien d’inhabituel en soit, excepté que le palmarès aurait dû être présenté le 23 mai dernier, et que la Croisette est restée déserte cette année.

Pour se consoler, pas moins de 50 films labellisés Cannes seront révélés, certains diffusés dans d’autres festivals maintenus dans les mois à venir. Toronto, San Sebastian, New York ou encore Busan en Corée du Sud, se sont proposés pour accueillir la sélection cannoise 2020 exceptionnellement redistribuée « hors les murs ». La Mostra de Venise fixée à septembre prochain, et son directeur Alberto Barbera, est également prête à collaborer avec Cannes.

Et si aucun titre de cette sélection inédite n’est pour l’heure connu, les spéculations vont bon train. Outre-Atlantique, le magazine Variety repris par The Playlist a présenté son pronostic sur les longs-métrages susceptibles d’être sélectionnés. Parmi eux, reviennent The French Dispatch de Wes Anderson, dont la sortie en salle prévue pour août a été reportée en octobre prochain. Un film qui ne laisserait pas indifférent Thierry Frémaux. Sont également cités Another Round de Thomas Vinterberg, Comes Morning de Naomi Kawase, Été 85 de François Ozon, et Memoria d’Apichatpong Weerasethakul.

Du beau monde, auquel s’ajoutent quelques opus moins certains. Comme On The Rocks, le nouveau Sofia Coppola. Déjà tourné, le film serait pressenti pour faire partie de la sélection. Une simple hypothèse qui reste à confirmer, d’autant plus que le long-métrage sera distribué par AppleTV+, un détail qui influera certainement sur ses conditions de distribution en salle. Quant à Tre Piani de Nanni Moretti et ADN de Maïwen, qui auraient dû participer à la compétition, ceux-ci se seraient depuis tournés vers d’autres festivals d’automne pour être diffusés.

Enfin, dans la catégorie « certainement reportés à 2021 », les très attendus Annette de Leos Carax, film musical porté par Adam Driver et Marion Cotillard, On A Clear Half Morning de Bruno Dumont et Benedetta de Paul Verhoeven, avec Virginie Elfira dans la peau d’une nonne au train de vie controversé – déjà reporté à 2021 -, passeront sans doute leur tour cette année, pour réserver leur place dans la 74e édition.

Le président du jury Spike Lee se dit également prêt à prendre ses fonctions l’an prochain. Le Marché du film destiné aux professionnels aura lieu fin juin dans une édition en ligne exceptionnelle.

En attendant de découvrir la liste officielle, les cinéphiles peuvent déjà programmer leurs sorties cinéma de la fin juin avec la réouverture des salles annoncée par le gouvernement.