C’est désormais officiel, le gouvernement a annoncé ce 28 mai la reprise d’activité des cinémas pour le 22 juin prochain. Une annonce qui réjouit la profession et suppose une préparation accrue pour accueillir le public tout aussi impatient.

Depuis le début du confinement et la fermeture des salles de cinéma mi-mars, exploitants et distributeurs étaient dans l’attente. Dans la reprise d’activité progressive du secteur, la réouverture au public de lieux culturels fréquentés telles que les salles obscures n’était pas estimée avant début juillet.

Une supposition appuyée par un curieux message dit « officiel », envoyé aux syndicats des distributeurs de films, indiquant un coup d’envoi pour le 8 juillet, révèle Le Monde. Toutefois, la décision du gouvernement d’autoriser les établissements à rouvrir à partir du 22 juin prochain, annoncée dans la foulée des mesures de la seconde phase du déconfinement par le Premier ministre ce 28 mai, est venue éclaircir le tableau.

Dans son allocution, Édouard Philippe a précisé que cette réouverture serait nationale, contrairement à d’autres mesures qui dépendent des zones vertes et orange délimitées sur l’ensemble du territoire, et prendrait effet à compter du lundi 22 juin. « Les exploitants de cinéma eux-mêmes voulaient que la réouverture soit nationale de façon à pouvoir organiser la programmation des salles », a-t-il ajouté. Un feu vert qui suppose la reprise dès le mercredi 24 juin des programmations et grilles de sorties, ainsi que le maintien de la Fête du cinéma, toujours fixée au 28 juin.

Or, si cette reprise précoce réjouit nombre de professionnels et d’adeptes du grand écran, l’organisation nécessaire, afin de respecter les gestes barrière et d’accueillir les spectateurs dans des conditions sécurisées, reste à mettre en place. C’est ce dont témoigne Le Monde ce 29 mai, qui fait état du « casse-tête » des exploitants face au dispositif : distanciation physique entre les sièges, quotas de spectateurs par salles, comment ce nouveau fonctionnement va-t-il s’installer ? Côté syndicats, la Fédération Nationale des Cinéma Français (FNCF) demande « des aides financières sectorielles », et « un ambitieux plan de relance » du gouvernement.

En attendant le détail des modalités, côté sorties, les deux gros blockbusters attendus pour le 22 juillet sont Tenet, le nouveau thriller d’espionnage grandiloquent de Christopher Nolan et la nouvelle version de Mulan par Niki Caro. Au programme du 24 juin, Jeunesse sauvage de Frédéric Carpentier, drame social franco-belge sur le banditisme, Voyage en Kabylie, drame algérois de Hace Mess et Mathieu Tuffreau sur un imbroglio familial, et une version restaurée 4K d’Elephant Man de David lynch.

Les films sortis juste avant le début du confinement seront à nouveau proposés en salle, comme Vivarium de Lorcan Finnegan, De Gaulle de Gabriel Le Bomin, La Bonne épouse de Martin Provost et Radioactive de Marjane Satrapi. Une nouvelle chance de découvrir ces longs-métrages en salle.

Quant aux salles de spectacle et théâtres, ceux-ci pourront rouvrir en zone verte « à compter du 2 juin », avec l’obligation de porter un masque et de respecter les mesures en vigueur, rappelle notamment 20 Minutes. Les spectateurs de la zone orange goûteront à nouveau aux joies des représentations dès le 22 juin, comme les adeptes de la toile.