En cette période difficile, le Marché du Film cannois opte pour une édition numérique, et déplace ses stands sur un espace virtuel qui devrait restituer les échanges cruciaux de ce grand rendez-vous des professionnels du cinéma international. Voici quelques détails de l’événement organisé en juin prochain.

Ce n’est plus un secret désormais, si le Festival est compromis dans sa forme traditionnelle, la Quinzaine, la Semaine de la critique et l’ACID étant annulées, le Marché du Film est maintenu et se déroulera pour la première fois de son histoire en ligne.

Le grand rendez-vous des professionnels de l’industrie du cinéma se tiendra donc du 22 au 26 juin, dans des conditions exceptionnelles, pour soutenir les acteurs du secteur.

Et si l’on ne sait rien encore du futur Cannes 2020, qui ne pourra avoir lieu avant la mi-juillet, les détails de cette édition particulière du « Marché du Film Online », piloté par son directeur délégué général Jérôme Paillard, ont été dévoilés vendredi 17 avril dans un communiqué du Festival. Destinée à prendre connaissance de l’offre en films, et à lier notamment sociétés de vente, acquéreurs, producteurs et distributeurs internationaux entre eux, cette alternative numérique sera axée sur cette mise en connexion d’envergure qui d’ordinaire se déroule sur la Croisette.

Au programme sont donc prévus des stands virtuels pour les agents de vente, qui permettront aux sociétés d’interagir avec les acheteurs et de leur présenter leurs nouveaux films et projets en cours. Un espace en ligne décrit comme l’équivalent numérique de leurs stands à Cannes. Même principe pour les pavillons des institutions cinématographiques, qui pourront présenter leur cinématographie nationale, leurs commissions du film et lieux de tournage, soutiendront leurs producteurs et organiseront des rencontres dans un espace virtuel comme elles le font habituellement sur leur pavillon du Village International.

Les réunions entre les participants se tiendront en vidéo via l’application du Marché du Film, et les projections des films achevés et en post-production, ainsi que la présentation de projets, seront organisées dans des cinémas virtuels en séances programmées. Des reprises seront mises en place pour les acheteurs se situant dans des fuseaux horaires différents. Le tout sur la plateforme de networking du Marché du Film, Cinando, lancée en 2003, offrant la possibilité d’instaurer des conditions d’accès strictes à ses contenus : le filigrane individuel, la gestion et le suivi en temps réel des entrées aux projections.

Concernant les multiples conférences, Cannes Docs, Cannes Next, Producers Network, Goes to Cannes, Frontières ou encore Fantastic 7, celles-ci seront transposées numériquement. Des « speed meetings » autour de compositeurs, éditeurs de livres et producteurs seront également proposés. Pan technologique de l’événement, Cannes XR, programme consacré aux expériences immersives, présentera quant à lui ses projets dans un environnement permettant de visionner les films avec un casque de Réalité Virtuelle.

Jérôme Paillard se veut rassurant quant à cette initiative inédite : « […] Nous ne remplacerons pas, avec le Marché du Film Online, l’expérience cannoise, mais nous recréons en ligne une partie de son essence en offrant aux professionnels une plateforme efficace et performante pour montrer des films, les acheter, financer des projets, trouver des partenaires. C’est aussi l’expérimentation d’un nouveau modèle de marché qui permettra à des professionnels qui n’avaient pas les moyens ou le temps de venir à Cannes d’y participer », a-t-il expliqué.

Une mise au point qui intervient alors que les équipes du Festival de Cannes sont confrontées au défi de réinventer l’événement sans que le virtuel ne prenne le pas sur le cinéma en salle.