La sélection officielle de cette 77e édition du Festival de Cannes promet d’être intéressante. Un nouveau film de Yórgos Lánthimos avec Emma Stone, le retour de la saga Mad Max, un projet de Francis Ford Coppola vieux de presque 40 ans, et bien d’autres surprises…

Lors de son discours précédent l’annonce de la sélection, Iris Knobloch, Présidente du Festival de Cannes, commence par rappeler les records de l’année précédente. En effet, l’événement n’avait jamais attiré autant de personnes et d’audience. Le cinéma semble toujours universel, ce qu’a prouvé le succès aux Oscars d’Anatomie d’une Chute, Palme d’Or de la 76e édition.

Cette année, le jury sera présidé par Greta Gerwig, réalisatrice de Barbie, des Filles du Docteur March ou encore de Lady Bird. George Lucas, papa de Star Wars, recevra une Palme d’Or d’honneur.

Nous retrouvons en compétition de grands noms : David Cronenberg pour The Shrouds avec Diane Kruger et Vincent Cassel ; Jacques Audiard pour sa comédie musicale Emilia Perez, avec en tête d’affiche Selena Gomez ; Yórgos Lánthimos et ses compères de Pauvres Créatures, Emma Stone et Willem Dafoe, pour Kinds of Kindness ; Paolo Sorrentino pour Parthenope ; Francis Ford Coppola pour son projet de longue date Megalopolis. Mais aussi Jia Zhang-Ke avec Feng Liu Yi Dai (Caught by the Tides), Kirill Serebrennikov avec Limonov – The Ballad ou encore Andrea Arnold avec Bird.

Côté français, Jacques Audiard marque aussi son retour avec Emilia Perez, après le Prix du Scénario avec Un héros très discret (1996), le Grand Prix avec Un Prophète (2009) et la Palme d’Or avec Dheepan (2015). Gilles Lellouche revient à la réalisation avec L’amour ouf dont le protagoniste sera incarné par François Civil. Quentin Dupieux, toujours aussi prolifique après Yannick et Daaaaaali !, présentera de son côté Le Deuxième Acte en film d’ouverture hors compétition. Pour Cannes première, Alain Guiraudie et Leos Carax marquent également leur retour, avec respectivement Miséricorde et C’est Pas Moi.

Ali Abbasi proposera quant à lui The Apprentice, un biopic avec Sebastian Stan consacré à l’ancien président américain Donald Trump. Le film retracera ses jeunes années en tant que businessman.

Notons que All We Imagine as Light, de la lauréate du meilleur documentaire en 2021, Payal Kapadia, sera le premier film indien de l’histoire du festival à concourir.

Les films hors compétition permettront à George Miller de revenir sur la Croisette pour Furiosa : Une Saga Mad Max, neuf ans après Fury Road. Kevin Costner, quant à lui, proposera le premier volet de son diptyque de western, Horizon: An American Saga.

Enfin, pour les amateurs de cinéma de minuit, vous pourrez retrouver Nicolas Cage dans The Surfer, l’histoire d’un surfeur qui revient dans son village natal et se fait humilier par un petit groupe ayant déclaré que la plage lui appartenait.

Il ne reste maintenant qu’à attendre un peu plus d’un mois pour découvrir les différentes œuvres de cette 77e édition du Festival de Cannes.

Florian Boulland

SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2024