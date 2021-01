L’actrice américaine oscarisée de 31 ans fera partie du prochain projet d’Apple TV+ intitulé Lessons of Chemistry, qu’elle produira également.

L’action se déroulera dans les années soixante. Il s’agit d’une commande d’adaptation directe pour une série diffusée sur la plateforme de streaming Apple TV+, selon les informations de Variety et de The Hollywood Reporter.

L’intrigue suivra le parcours d’une jeune femme, Elisabeth Zott, passionnée de sciences, souhaitant faire carrière dans le domaine. Hélas, le sexisme de l’époque la cantonne à une vie domestique frustrante et réductrice. C’est alors qu’elle se retrouve enceinte, seule et licenciée du laboratoire où elle travaille. Elle fait alors preuve d’ingéniosité et accepte de devenir animatrice d’une émission culinaire. Elle entreprend d’enseigner à une nation de femmes au foyer négligées – et aux hommes qui l’écoutent enfin – bien plus que des recettes. Mais elle garde l’espoir de retourner aux sciences et espère que cet interlude sera un moyen d’accéder à son rêve.

Cette série est basée sur le livre éponyme de Bonnie Garmus, rédactrice scientifique, à paraître en mai 2022. L’adaptation est confiée à Susanna Grant, nommée aux Oscars pour le scénario d’Erin Brockovich de Steven Soderbergh en 2000. Elle sera productrice et showrunner du projet.

Remarquée dans les blockbusters américains Captain Marvel et Avengers Endgame, Brie Larson avait également annoncé en 2019 sa participation à la série adaptée du roman d’Amaryllis Fox Life undercover : coming age of the CIA . Le projet, bloqué à l’époque pour des problèmes de négociations concernant l’écriture de l’adaptation, a été suspendu en raison de la pandémie de Covid-19. Oscarisée pour son interprétation dans The Room en 2015, elle a aussi joué dans Kong Skull Island et fait des apparitions dans les séries comme United State of Tara et Raising Dad.

La date de début du production de Lessons of Chemistry n’est pas encore connue ; l’actrice devant enchaîner sur la suite de Captain Marvel dont la sortie est prévue en novembre 2022. Elle sera ensuite disponible pour Apple TV+, s’ajoutant aux stars annoncées dans la longue liste de projets de la chaîne.

Lydie Hans