Sam Esmail, showrunner de Mr Robot, et son collaborateur, Robbie Pickering, vont prendre les commandes de Gaslit, une série sur les oubliés du scandale du Watergate dotée d’une distribution prestigieuse, avec Julia Roberts, Armie Hammer et Sean Penn.

La fiction inspirée du podcast « Slow Burn » de Slate – consacré aux événements -, se focalisera sur des subordonnés opportunistes ayant contribué à l’effondrement de la présidence Nixon. Des personnages méconnus pour revenir sur les détails opaques de cette affaire, qui a abouti à la démission de Richard Nixon en 1974.

Selon les informations relayées par The Hollywood Reporter, un thème auquel Sam Esmail s’est intéressé de près, : « Aujourd’hui plus que jamais, la vérité est plus étrange que la fiction », a confié le scénariste, « Lorsque Robbie m’a parlé pour la première fois du podscat Slow Burn, je l’ai dévoré instantanément. À la seconde où je l’ai terminé, je me suis senti obligé de présenter cette histoire à la télévision, surtout après avoir vu la lâcheté qui était exposée au cours des récentes audiences de destitution. ».

Motivé, le réalisateur explique ensuite que son « premier coup de fil a été pour Julia Roberts », afin de lui proposer le rôle de Martha Mitchell, célébrité de l’Arkansas, et épouse du procureur général John Mitchell, ami de Nixon, personnellement impliqué dans sa défense. Son mari sera incarné par Sean Penn, tiraillé entre l’amour qu’il a pour sa femme et sa fidélité au président.

Si pour l’instant, le programme n’a pas encore de diffuseur, de nombreuses chaînes et réseaux devraient se montrer intéressés. La réunion de trois pointures devrait faire son effet. Julia Roberts, qui s’est récemment illustrée dans la série Amazon d’Esmail, Homecoming, Sean Penn, également accoutumé au petit écran depuis The First, de Beau Willimon (House of Cards) et Armie Hammer, qui fera pour l’occasion ses premiers pas à la télévision.

Depuis la fin de Mr Robot, Sam Esmail s’attèle également à la production via son label Esmail Corp. qui finance la première saison de Biarpatch, diffusée par USA Network et centrée sur une enquêtrice campée par Rosario Dawson.