Tiré du roman de Rumaan Alam sorti en 2020, Leave the World Behind de Sam Esmail, avec Julia Roberts et Ethan Hawke, s’annonce sous haute tension.

Les cyberattaques n’ont décidément plus de secrets pour Sam Esmail. Après avoir passé cinq années à réaliser la série télévisée Mr Robot, dans laquelle Elliot (Rami Malek), un jeune programmeur anti-social qui souffre d’un trouble du comportement, se fait approcher par un mystérieux personnage connu sous le nom de Mr Robot pour faire tomber une compagnie spécialisée dans la cyber-sécurité, aujourd’hui Sam Esmail s’attaque à une autre production du même calibre.

Il adapte à l’écran le roman à suspense Leave the World Behind de l’écrivain Rumaan Alam, qui aborde également la thématique de la cyberattaque. Cet acte offensif est une tentative d’obtention d’un accès non autorisé à des systèmes informatiques en vue de dérober, modifier ou détruire des données. Distribué par la plateforme de streaming Netflix, Leave the World Behind réunit un casting en or, qui s’est dévoilé dans les premières images du trailer diffusé ce lundi.

On y découvre Amanda et Clay Sandford, interprétés par Julia Roberts et Ethan Hawke, qui reçoivent une étrange visite lors de leur séjour en famille. Scott et sa femme, Ruth, campés par Mahershala Ali (Moonlight, Green Book – sur les routes du sud, True Detective) et Myha’la Herrold (Industry), prétendent être les propriétaires de la maison qu’ils ont louée pour le week-end et demandent à se réfugier auprès de leur famille cette nuit-là, pour se protéger d’une cyberattaque. Le personnage de Scott prévient le couple que “quelque chose arrive”. Un danger plane au-dessus de leur tête, et il s’étend bien au-delà d’une simple panne de courant à New York.

À noter aussi la présence de Kevin Bacon (Apollo 13), qui joue Danny, un prophète apocalyptique, ainsi que Farrah Mackenzie (Logan Lucky) et Charlie Evans (Everything’s Gonna Be Ok), qui interprètent Rosie et Archie, les deux enfants du couple Sandford.

Leave the World Behind sera diffusé dans certains cinémas le 22 novembre aux États-Unis, avant de débarquer sur le catalogue de Netflix le 8 décembre. C’est le premier film de fiction produit par la bannière fondée par Barack et Michelle Obama, Higher Ground Productions, qui s’est auparavant concentrée sur les programmes pour enfants, les documentaires et les drames historiques.

Camille Lepeintre