Un projet de série sur la vie de Buster Keaton réalisé par Matt Reeves, avec Rami Malek dans le rôle-titre, serait en développement chez Warner Bros.

Après l’Oscar du meilleur acteur dans le rôle de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, Rami Malek poursuit sa fructueuse carrière, multipliant les projets ambitieux, comme Une affaire de détails de John Lee Hancock, Mourir peut Attendre de Cary Joji Fukunaga, Amsterdam de David O. Russell. Et l’on attend maintenant sa future apparition dans Oppenheimer de Christopher Nolan.

Aujourd’hui, le comédien serait en négociations pour prendre les traits de Buster Keaton dans une série produite par Warner Bros, centrée sur le célèbre acteur et réalisateur.

Ce n’est pas la première fois qu’une œuvre de fiction est consacrée à cette légende du muet. Sa vie a déjà fait l’objet de L’Homme qui n’a jamais ri de Sidney Sheldon, sorti en 1957, neuf ans avant son décès. Le long-métrage voyait Donald O’Connor (Chantons sous la Pluie) incarner sa personnalité et avait été pointé du doigt pour les nombreuses libertés prisent vis-à-vis de sa véritable existence.

Buster Keaton (1895-1966) fut l’une des plus grandes stars du cinéma muet, aux côtés de son confrère et rival, Charlie Chaplin. Il s’est rendu célèbre pour son jeu très physique et burlesque, et est apparu dans des classiques comme Le mécano de la Générale, Sherlock Junior ou La Maison démontable.

En plus de Rami Malek devant la caméra, la Warner devrait aussi recruter un cinéaste de renom pour chapeauter la série. Matt Reeves, réalisateur des deux derniers opus de La Planète des Singes et de The Batman, se chargera de mettre en scène les épisodes. De quoi marquer une nouvelle collaboration entre lui et la major hollywoodienne. Car se préparent également la suite de sa version du chevalier Noir et une série dérivée sur The Penguin.

Si on ignore encore sous quel angle la série abordera la vie de Buster Keaton, elle pourrait se baser sur la biographie Buster Keaton: A Filmmaker’s Life de James Curtis. Warner Bros est également en négociation pour acquérir les droits.

C’est le scénariste Ted Cohen, connu pour son travail sur Friends et Succession, qui écrira le script. Il occupera parallèlement le poste de producteur exécutif, tandis que Rami Malek et David Weddle (scénariste sur Battlestar Galactica) agiront en tant que producteurs.

Timothée Giret