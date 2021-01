Le thriller Une affaire de détails écrit et réalisé par John Lee Hancock met en scène Denzel Washington en flic vieillissant aux côtés de Rami Malek et Jared Leto.

En attendant d’apparaître dans La tragédie de Macbeth de Joel Coen, Denzel Washington revient vers l’un de ses genres de prédilection, le film à suspense. Que ce soit dans Inside Man de Spike Lee, Training Day de Antoine Fuqua, Un crime dans la tête de Jonathan Demme ou Man on Fire de Tony Scott, l’acteur américain s’est toujours illustré dans les thrillers où il peut interpréter des personnages complexes et tourmentés.

Aussi parait-il à son aise dans Une Affaire de Détails (The Little Things) du scénariste-réalisateur John Lee Hancock. Ce dernier a écrit notamment Un monde parfait et Minuit dans le jardin du Bien et du Mal de Clint Eastwood. En tant que réalisateur, il est surtout connu pour ses biopics, tels que Le fondateur avec Michael Keaton, et Dans l’ombre de Mary avec Tom Hanks. Son dernier film, The Highwaymen sur Netflix, renouait avec une ambiance typiquement eastwoodienne. Un héritage dont cette bande-annonce pourrait également se réclamer.

En effet, le personnage principal est un vieux flic de province, Joe « Deke » Deacon. Un homme marginal, opiniâtre et qui semble porter un lourd passé. Il est envoyé à Los Angeles afin d’aider Jim Baxter, un inspecteur de la cité, à traquer un tueur en série qui s’en prend à des jeunes femmes. Dans le rôle de Baxter, nous découvrons Rami Malek, le Freddie Mercury de Bohemian Rhapsody. Quant au suspect central de l’affaire, ce n’est autre que Jared Leto, qui semble apprécier les rôles de « méchants » depuis Suicide Squad et Blade Runner 2049.

La bande-annonce baigne dans une ambiance sombre et mélancolique. Une atmosphère de western s’en dégage, où le désert de Californie encadre l’affrontement entre les trois hommes. On pense à plusieurs autres films du même genre, par exemple Zodiac de Fincher ou encore Prisoners de Villeneuve. Difficile de savoir pour l’instant comment ce film va se démarquer, mais le casting est solide et Hancock a de bonnes références.

Une affaire de détails est attendu sur HBO Max ce 29 janvier.

Raphaël Mussard