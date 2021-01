Le tournage de La Tragédie de Macbeth, avec Frances McDormand et Denzel Washington, a démarré. Les récentes informations sur le prochain film de Joel Coen piquent la curiosité.

En avril dernier, on annonçait le casting final et les grandes lignes de ce projet des plus attendus, hélas mis en suspend à cause de la crise sanitaire.

Frances McDormand, actrice fétiche et épouse de Joel Coen, expliquait alors l’importance du changement de titre de la pièce classique de William Shakespeare, lui donnant une dimension plus nuancée. Ainsi, ce sera l’histoire de deux protagonistes plus mûrs qui sera mise en exergue. Les personnages, étant plus vieux que dans l’oeuvre originelle, ils ne peuvent plus procréer. Cela rend la pression pour la couronne d’autant plus forte qu’elle est leur seul moyen d’accéder à la gloire. La tragédie explorera les dilemmes et les choix imposés par leur âge.

Les sorcières malfaisantes, prédisant l’ascension de Macbeth, ne feront plus qu’une, interprétée par Kathryn Hill, vue dans All or Nothing.

Une interview de la costumière Mary Zophres pour le podcast de Roger Dakins, Team Deakins, relayée par The Playlist, confirme sa participation actuelle au tournage. L’équipe se compose également du directeur de la photographie, Bruno Delbonnel, qui retrouve Joel Coen après La ballade de Buster Scruggs, diffusé sur Netflix en 2018, et Inside Llewyn Davis en 2013.

La costumière, qui travaille avec lui depuis Fargo en 1996, explique que le noir et blanc est plus approprié pour les costumes et lui permet d’ajuster les couleur à l’aide du mode sombre de son iPhone. Cette technique reste une des préférences du réalisateur. En 2001 déjà, il avait tourné de cette manière The Barber (The Man who wasn’t There). Film dans lequel on suivait Ed Crane, incarné par Billy Bob Thornton, un homme taciturne qui soupçonne sa femme d’adultère.

Selon le compte Instagram italien Teatro La Fenice, Joel Coen souhaite que sa version de Macbeth se rapproche davantage de l’adaptation faite par Akira Kurosawa en 1957 avec Le Château de l’araignée. Une image sombre et une intrigue répondant aux codes des romans policiers dont il raffolait étant jeune.

La tragédie de Macbeth sera bien différente du Macbeth réalisée en 2015 par Justin Kurzel, avec Marion Cotillard et Michael Fassbender.

Lydie Hans