Luca Guadagnino a pour projet d’adapter le roman Queer de l’auteur américain William S. Burroughs, avec Daniel Craig dans le rôle principal.

L’histoire raconte l’errance de Bill Lee dans le Mexique du début des années 1950, où il côtoie des étudiants américains et des patrons de bar. Lee fréquente notamment des bars gays, où il fait la connaissance d’Allerton, qui n’a de cesse de le rejeter. Malgré leur relation complexe, les deux amis se lancent ensemble en quête d’une plante hallucinogène qui conférerait des dons télépathiques.

Le personnage d’Allerton est basé sur Adelbert Lewis Marker (1930-1998), membre des forces de la Navy, avec qui Burroughs s’était lié d’amitié à Mexico. Paru en 1985, Queer fait suite au tout premier de l’auteur, Junkies (1953), dont on retrouve le protagoniste et le sujet, extrêmement tabou dans l’Amérique puritaine de l’époque, de la consommation de stupéfiants.

Luca Guadagnino rassemble actuellement les fonds nécessaires au projet. L’adaptation réunit des thèmes déjà familiers au réalisateur oscarisé de Call me by your name : l’homosexualité, les délires hallucinatoires (Suspiria), le road trip (Bones and all).

Ce dernier film, en salle actuellement, est en lice pour la course à l’Oscar. Cette nouvelle collaboration avec Timothée Chalamet n’est pas un succès au box office de cette fin d’année, notamment à cause de l’histoire d’amour cannibale, qui refroidit plus d’un spectateur. La recette mondiale n’est pour l’instant que de 11 millions de dollars. Bones and all a toutefois remporté le prix de la réalisation du Festival de Venise, et Taylor Russell le prix de la meilleure jeune actrice.

Luca Guadagnino est connu pour développer une multitude de projets en parallèle. D’après Deadline, il aurait commencé à travailler sur un biopic d’Audrey Hepburn avec Rooney Mara pour la plateforme d’Apple. Cependant, il semblerait que l’équipe soit encore à la recherche d’un scribe. Le réalisateur est aussi aux commandes d’un drame sur le monde du tennis, Challengers avec la star montante Zendaya. Le film devrait sortir d’ici l’automne prochain.

De son côté, la future tête d’affiche de Queer, Daniel Craig, est de retour dans la saga À Couteau Tirés de Rian Johnson. Le deuxième opus, Glass Onion, a rapporté 15 millions de dollars durant l’unique semaine où il a été projeté en salles aux États-Unis. Cette suite signée Netflix sera disponible sur la plateforme dès le 23 décembre prochain. Un troisième volet a déjà été programmé pour 2025.

Aésane Geeraert