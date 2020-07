Deux adolescents qui échangent sur les rochers d’une plage italienne. Le teaser de la première série du réalisateur de Call Me By Your Name sent déjà bon l’été. Le programme devrait débarquer en septembre sur HBO Max.

Les adeptes de la romance douce-amère de Call Me By Your Name vont être comblés. Le réalisateur du film, Luca Guadagnino, qui prépare actuellement la suite de son drame porté par le duo Timothée Chalamet et Armie Hammer, fait également son entrée dans l’univers du petit écran.

Intitulée We Are Who We Are, sa minisérie dont il a réalisé chacun des huit épisodes d’une heure, sortira en septembre prochain sur le service HBO Max. Une belle affaire pour la plateforme de streaming débutante d’HBO, après avoir annoncé la Snyder Cut’ de Justice League comme son premier grand exclusif – prévu pour 2021.

Au programme de cette fiction coécrite par Guadagnino, Paolo Giordano et Francesca Manier dont le premier teaser notamment relayé par Vanity Fair a été mis en ligne le 7 juillet : l’été, la plage, l’Italie, la jeunesse et l’amour. Des thèmes que maîtrise le cinéaste sicilien et qui font écho à son succès de 2017 dans lequel un jeune homme vivait sa première histoire et découvrait par la même occasion son homosexualité.

Mais le bref aperçu qu’offre l’extrait dévoilé met en avant une bande d’adolescents, dont un couple, une jeune fille et un garçon, considérés comme « bizarres », qui discutent en marge sur les rochers.

L’histoire de deux adolescents évoluant dans une base militaire italienne semble déjà tourner autour de la question de l’identité et de son affirmation, une thématique incontournable des fictions qui abordent l’adolescence et l’entrée dans l’âge adulte. Comme l’indique son titre, We Are Who We Are sera donc dédiée à l’adolescence et ses tourments, avec en prime le traditionnel triangle amoureux entre Fraser Wilson, fraîchement arrivé de New-York, son coup de cœur, l’indépendante Caitlin Harper qui vit sur la base depuis quatre ans, et un certain Jason, soldat plus âgé sur lequel la jeune fille a jeté son dévolu.

Les deux personnages principaux sont campés par Jack Dylan Grazer (Frazer), aperçu dans les deux volets de Ça, et Jordan Kristine Seamón (Caitlin), une jeune actrice qui fera ses premiers pas. À leurs côtés, une pointure, Chloë Sevigny, mais aussi Alice Braga (Reine du Sud), le rappeur Kid Cudi et, plus surprenant, Francesca Scorsese, la fille de Martin. Âgée de 20 ans, la jeune femme a fait ses débuts devant la caméra dans deux films bien connus de son illustre père, Les Infiltrés (2006) et Hugo Cabret (2011).

En France, le programme a de grandes chances d’être rediffusé sur OCS, à l’instar de nombreuses séries distribuées par la chaîne américaine HBO. Aucune date de sortie hexagonale n’a toutefois été précisée.