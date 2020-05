Évoqué par Universal Pictures depuis près d’une décennie, le projet d’un troisième Scarface fait un bond en avant, se dotant d’un réalisateur, le cinéaste Luca Guadagnino à qui l’on doit Call Me By Your Name. Les frères Coen se chargent du scénario.

C’est désormais officiel, le reboot Universal de Scarface est à nouveau sur les rails et sera conduit par Luca Guadagnino, comme le rapporte Deadline. Le réalisateur du sensuel Call Me By Your Name et de sa prochaine suite développe pour le studio une version « réinventée » de l’œuvre culte tirée du roman d’Armitage Trail.

La première adaptation a été portée à l’écran en 1932 par Howard Hawks dans un film violent inspiré de la vie d’Al Capone et de son emprise sur Chicago. La seconde, remake de Hawks, est signée par Brian De Palma en 1983, avec l’inoubliable Al Pacino dans la peau de Tony Montana, héros déchaîné d’une déconstruction poudrée du rêve américain. Deux films ayant marqué l’Histoire du cinéma, et contribué à façonner la figure du gangster dans l’imaginaire collectif en abordant l’Amérique et la pègre de leur époque.

Un défi de taille pour le studio qui avait distribué le chef-d’œuvre de De Palma que de proposer une nouvelle mouture, qui plus est lorsque les deux premières versions du drame se suffisent. Le projet évoqué depuis 2011, en premier lieu avec Pablo Larrain (Jackie), puis David Ayer (Fury) à la réalisation sera finalement attribué à Guadagnino, qui devrait reprendre le scénario écrit par les frères Coen. Selon des informations relayées par Franceinfo, cette troisième lecture s’appuiera sur « l’histoire d’immigrés » qui constituait la base des premiers films.

Aucun détail n’a cependant été communiqué sur la date de sortie et la distribution de cette intrigante réécriture. De son côté, Luca Guadignino s’est attelé à la réalisation du prochain Call Me By Your Name, confirmé récemment avec le retour du casting d’origine au complet, et qu’il dit avoir mis en pause juste avant le confinement.