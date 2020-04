La pépite aux allures de dolce vita oscarisée pour son scénario en 2018, va bien connaître une suite sur grand écran, toujours menée par le cinéaste sicilien Luca Guadagnino, qui affirme que tous les acteurs seront de retour.

Les très nombreux fans de Call Me By Your Name vont – à juste titre – jubiler. Luca Guadagnino, réalisateur du beau drame sensuel sorti en 2017 porté par le duo Timothée Chalamet et Armie Hammer, confirme que le casting d’origine sera bien de retour dans une suite développée prochainement.

Cette annonce provient du magazine italien La Republica, auquel s’est récemment confié le cinéaste. Et quant à la présence des protagonistes, le Sicilien ne laisse aucun doute possible : « Tout le monde sera dans le nouveau film », a-t-il affirmé.

Toutefois, en raison du confinement, il faudra encore patienter pour en apprendre plus sur le futur scénario censé s’inscrire dans la continuité de la romance estivale vécue entre Elio (Chalamet), jeune homme indécis qui découvre sa sexualité, et Olivier (Hammer), bel Américain futur doctorant, en séjour dans la villa des parents de l’adolescent. Une histoire d’amour passionnelle qui se terminait tragiquement, et à laquelle le premier film n’apportait pas réellement de point final.

Concernant la trame, – la première avait été écrite par James Ivory, oscarisé pour son scénario en 2018 – Guadagnino a confirmé qu’il avait bien une autrice en tête, tout en précisant néanmoins que les mesures de quarantaine rendaient leur rencontre impossible. Ce dernier se rendait justement en voyage aux États-Unis pour en discuter avec la scénariste quand le confinement est entré en vigueur et lui a fait tout annuler.

Les adeptes de Call Me By Your Name vont donc devoir s’armer de patience, pour la bonne cause.