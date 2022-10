Le prochain film du réalisateur de Call Me By Your Name, Bones and All, avec Timothée Chalamet, se dévoile dans une nouvelle bande-annonce aussi sombre qu’envoûtante.

C’est sur les notes de You Want It Darker de Leonard Cohen que la nouvelle bande-annonce de Bones and All s’ouvre et nous entraîne dans ce qui s’annonce comme un road movie atypique. Avec ce nouveau long-métrage, Luca Guadagnino semble opérer un croisement de ses deux précédents films en mêlant le drame romantique solaire de Call Me By Your Name et l’horreur de Suspiria.

Adapté d’un roman du même nom de Camille DeAngelis, Bones and All raconte l’histoire de Maren, une jeune femme partie sur les routes américaines à la recherche de sa mère, et sa rencontre avec Lee, un autre adolescent à la dérive. Les deux jeunes gens tombent vite éperdument amoureux l’un de l’autre, mais se découvrent aussi un goût commun pour la chair humaine.

Bones and All s’annonce ainsi comme un road movie à la fois lumineux et sombre, empreint de romance adolescente et d’éclats de violence brute. Les plans de la bande-annonce montrent un film visuellement travaillé pour mettre en valeur ce couple de personnages et les vastes décors américains.

Mais derrière cette beauté visuelle, la sauvagerie n’est jamais très loin et quelques giclées de sang filmées en contre-plongée annoncent déjà les scènes horrifiques qui devraient émailler le long-métrage.

Pour l’occasion, Luca Guadagnino retrouve Timothée Chalamet dont la carrière est montée en puissance depuis leur précédente collaboration avec Call Me By Your Name.

Et après avoir tourné avec Greta Gerwig (Lady Bird et Les Filles du docteur March), Woody Allen (Un jour de pluie à New York), Wes Anderson (The French Dispatch) ou encore Denis Villeneuve (Dune), le jeune comédien continue de varier son répertoire, en incarnant ici le rôle de Lee.

À ses côtés, la canadienne Taylor Russell (Escape Game, Waves) interprète Maren. Chloë Sevigny (The Dead Don’t Die) et Mark Rylance (oscarisé pour son rôle dans Le Pont des Espions) complètent le casting.

Et si c’est la voix de Leonard Cohen qui résonne sur les images du film, la bande originale sera quant à elle composée par les oscarisés Trent Reznor et Atticus Ross, collaborateurs réguliers de David Fincher sur The Social Network, Millénium : Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes ou encore Gone Girl.

En compétition à la Mostra de Venise 2022, où il a obtenu à la fois le Lion d’argent du meilleur réalisateur et Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir pour Taylor Russell, Bones and All sortira dans les salles françaises le 23 novembre 2022.

Timothée Giret