Le réalisateur de Call Me By Your Name dirigera le biopic sur l’actrice Audrey Hepburn, incarnée par Rooney Mara.

Rooney Mara prêtera donc bien ses traits à Audrey Hepburn dans un film commandé par Apple pour sa plateforme de streaming. Si les détails de l’intrigue sont encore inconnus, le long-métrage sera réalisé par Luca Guadagnino et scénarisé par Michael Mitnick.

Reconnue comme l’une des plus grandes actrices hollywoodiennes des années 50-60, Audrey Hepburn est caractérisée par son jeu gracieux et sophistiqué qui incarna un nouveau glamour aux États-Unis. Au cours de ses quarante ans de carrière, elle fut notamment nominée pour ses rôles dans Diamants sur canapé de Blake Edwards en 1961, Sabrina et Ariane de Billy Wilder en 1954 et 1957, mais surtout la comédie musicale My Fair Lady de George Cukor en 1964.

Trois ans plus tard, Audrey Hepburn décida de mettre fin à sa carrière afin de se consacrer entièrement à l’aide humanitaire à l’enfance jusqu’à devenir ambassadrice UNICEF en 1988. Elle n’apparaîtra que dans quelques productions dont Always de Steven Spielberg qui représente son dernier rôle avant sa mort en 1993.

Pour lui donner vie à l’écran, c’est donc Rooney Mara qui a été désignée. Actrice également renommée, sa révélation auprès du grand public dans le thriller de David Fincher, Millenium : les hommes qui n’aimaient pas les femmes, lui valut une nomination aux Oscars en 2012. Apparue dans des œuvres telles que Her de Spike Jonze ou Marie Madeleine de Garth Davis, elle est prochainement attendue chez Guillermo Del Toro avec Nightmare Alley, où elle partagera l’affiche avec Bradley Cooper et retrouvera sa partenaire de Carol, Cate Blanchett.

Luca Guadagnino s’était consacré à la télévision avec sa série We Are Who We Are depuis le succès de son adaptation de Call By Your Name avec Timothée Chalamet qu’il dirigera à nouveau dans Bones and All, son futur long-métrage mêlant horreur et romantisme. Le réalisateur italien a également signé A Bigger Splash et Suspiria, remakes respectifs de La Piscine de Jacques Deray et Suspiria de Dario Argento.

Le scénariste Michael Mitnick s’est, quant à lui, illustré sur The Giver, coécrit avec Robert B. Weide, et Vinyl, la série de Martin Scorsese dans laquelle un producteur de musique est décidé à faire renaître son label dans les années 70.

Emilie Bollache