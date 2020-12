Résumé : Audrey Hepburn a été la star qui ne ressemblait à aucune autre star. Elle a tourné avec les plus grands (William Wyler, Billy Wilder, Stanley Donen, John Huston, George Cukor…) et aux côtés des plus grands (Gregory Peck, Humphrey Bogart, William Holden, Henry Fonda, Gary Cooper, Burt Lancaster, Cary Grant, Sean Connery…) Elle a collectionné les récompenses (Oscar, BAFTA, Golden Globe, David di Donatello) et fait chavirer le public pendant quinze ans (Vacances romaines, Sabrina, Drôle de frimousse, Au risque de se perdre, Diamants sur canapé, La Rumeur, Charade, My Fair Lady, Voyage à deux, Seule dans la nuit… ). À 38 ans, Audrey Hepburn a tiré sa révérence, comme une ballerine quitte la scène pour toujours, le cœur lourd. Fatiguée des paillettes, l’actrice probablement la plus aimée de toute l’histoire est partie vivre à Rome avec sa petite famille pour être une maman à plein temps. Assurément son rôle préféré ! Après quelques rappels espacés sur une vingtaine d’années, il fut temps pour elle de se consacrer à d’autres enfants, bien plus malheureux que les siens. Elle avait la grâce, le style et un petit air espiègle irrésistible. Elle a été un antidote à la déprime et à toute la laideur du monde.

♥♥♥♥ ♥

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grand pas, ce magnifique album consacré à Audrey Hepburn trouvera à coup sûr sa place sous le sapin. Bien que Guillaume Evin, écrivain et déjà auteur d’un certain nombre d’ouvrages sur des acteurs et actrices (Alain Delon, Steve McQueen, Brigitte Bardot…), affirme que son ouvrage est dépourvu de toute velléité biographique, il faut féliciter sa volonté de cerner les nombreuses facettes de l’actrice, de la star et de la femme qu’il a choisit d’étudier. La première qualité se trouve dans les sources convoquées pour étayer son écriture et qu’on aurait souhaité retrouver dans une bibliographie. Des articles de presses anglo-saxons aux ouvrages plus spécialisés (l’excellente étude de Michel Cieutat et Christian Viviani, Audrey Hepburn, la grâce et la compassion, parue en 2009 chez Scope Éditions, est mentionnée dès les premières pages), Evin propose un large tour d’horizon du parcours personnel et professionnel de Hepburn. Tradition éditoriale oblige, l’écrit est divisé en deux grandes sections. La première correspond à un retour biographique détaillé. De son enfance marquée par la guerre à son implication dans différentes missions humanitaires, l’auteur nous raconte le destin de cette étrange créature aux grands yeux, à la taille longiligne et à la grâce éternelle. Aux premiers pas esquissés durant les cours de danse succède le triomphe théâtral de Gigi, accomplissement d’un parcours autant que tremplin vers les studios d’Hollywood. La seconde partie se concentre sur sa large filmographie. Loin de se limiter à la simple mention du synopsis et de la fiche technique des productions envisagées, l’auteur revient sur certaines anecdotes de tournage et s’attarde sur la réception critique et publique des films.

Au fil des pages, la mythologie de Hepburn se consolide, son talent aussi même si on aurait souhaité que Levin s’attarde plus longuement sur ses capacités techniques et stylistiques. C’est plutôt la figure de la star qui intéresse l’auteur. À la méthodologie de l’actrice se substitue un intérêt certain et louable pour la composition de ses représentations à l’écran (maquillage, coiffure, et évidemment garde-robe). Entre ces deux parties se trouve un large portfolio qui expose pleine page les reproductions de photographies de promotion.

Le plaisir pris à leur vision est évident et permet, une fois encore, d’apprécier l’évolution de Hepburn à travers les modifications de sa physionomie. Instructif dans son fond, excellent dans ses formes, cet album trouvera à l’évidence sa place dans les bibliothèques des inconditionnels (et ils sont nombreux) de cette actrice dont la silhouette singulière et les postures marquèrent pour toujours l’Histoire du cinéma.