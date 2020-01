Synopsis : Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d’entre nous finissent par craquer. Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte les destins comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs…

♥♥♥♥ ♥

Cette comédie choral sur l’omniprésence du numérique dans nos vies est à l’origine un projet du coproducteur et coscénariste Julien Sibony. Pour la concrétiser, il a défini les thématiques avant de s’entourer d’une équipe de quatre autres scénaristes, dont Noé Debré (Le Monde est à toi), avec à la réalisation Thomas Bidegain (Les Cowboys), Marc Fitoussi (Copacabana), Tristan Aurouet (Narco), Cyril Gelblat (Tout pour être heureux) et Vianney Lebasque (série Les Grands). Une collaboration qui donne lieu à une comédie satirique sur notre relation au monde digital composée de cinq sketches. S’il est globalement bien ficelé dans sa manière de jongler avec les différents styles et intrigues, Selfie n’échappe pas totalement à cette disparité cinématographique, caractéristique presque inhérente aux films réalisés de manière collective. Néanmoins, cette inégalité est quasiment imperceptible et l’ensemble se révèle fluide et délicieusement cynique. Le film s’ouvre avec le segment Vlog, réalisé par Thomas Bidegain, centré sur une famille devenue star d’un équivalent de YouTube grâce à la maladie orpheline de leur benjamin. Cette première séquence annonce le ton, les cinq cinéastes offrent aux spectateurs un point de vue qui tourne au ridicule le malaise causé par la notoriété en ligne et l’intrusion toxique dans leur vie privée que les personnes sont prêtes à accepter pour pouvoir y accéder. Que ce soit l’anonymat des pseudos qui nous désinhibe, le décalage entre son profil virtuel et la réalité, l’addiction aux achats en ligne, le besoin excessif de reconnaissance, la sensation de pouvoir absolu causé par l’instantanéité ou le chamboulement de valeurs, ces situations sont poussées jusqu’au bout de leur absurdité.

À l’instar d’un Big Brother qui aurait un sens de l’humour tordu, les coréalisateurs et coscénaristes s’amusent crûment à malmener leurs personnages, qui s’engouffrent dans un entre-soi illusoire, à travers les fausses sensations de proximité et de toute-puissance que leur procurent les réseaux sociaux et les smartphones. Dans cette optique de montrer « l’influence du numérique sur les honnêtes gens », on pense à une sorte d’hybridation entre un Les Nouveaux Sauvages 2.0 et Black Mirror, où les applications et logiciels utilisent l’instinct humain de compétition interpersonnelle pour faire perdre la tête aux gens. D’ailleurs la dictature de l’évaluation réciproque qu’on nous montre ici, surtout dans le sketch 2,5/6, n’est pas sans rappeler l’épisode Chute libre de la série d’anthologie britannique, dépeignant une société où les individus sont classés selon les notes de 0 à 5 qu’ils s’attribuent mutuellement.

Selfie reprend la forme classique d’un film à sketches, malgré son sujet très actuel, puis fait converger progressivement les cinq histoires initialement distinctes pour aboutir à un final totalement loufoque, mais qui pourtant joue sur un caractère prémonitoire basée sur une peur existante chez beaucoup de personnes dans la vie réelle.