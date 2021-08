Synopsis : 1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

♥♥♥♥ ♥

Hubert Bonisseur de la Bath reprend du service. Douze ans après ses aventures à Rio de Janeiro, le plus franchouillard des espions débarque au Kenya pour garantir la sécurité de la République hors de ses frontières. Le temps a passé et l’atmosphère contre-culturelle des sixties qui avait accompagné le précédent épisode est désormais remplacé par l’ambiance ultra-vitaminée propre à l’esprit des années 1980. OSS 117 n’a pas pourtant pas vraiment changé. Visiblement heureux de retrouver son personnage, Jean Dujardin prolonge la réussite de ses précédentes interprétations. Sourire à la fois charmeur et imbécile, l’espion a toujours la langue aussi bien pendue. Nouveau territoire, nouveaux clichés que le film n’hésite pas à exploiter. Le réalisateur Nicolas Bedos qui a eu la lourde tâche de prendre la relève de Michel Hazanavicius, a choisi de respecter l’identité de la saga, épaulé par Jean-François Halin, scénariste des deux précédents opus, dont le sens du dialogue opère toujours à merveille. Au plaisir de retrouver la silhouette de OSS 117 s’ajoute un profond soulagement concernant la persistance de cet esprit irrévérencieux qui fit la singularité des deux premiers films. L’étroitesse d’esprit du personnage n’a nullement été éreintée par le passage du temps et devient même plus subversif à l’ère de la cancel culture toute-puissante. Bedos, Halin et Dujardin ont osé et il faut les en féliciter. Mais le prolongement proposé par le nouveau réalisateur dépasse le seul contexte narratif. Comme Hazanavicius, Bedos a choisi de pousser le pastiche du côté de la mise en scène.

Là où Le Caire, nid d’espions (2006) et Rio ne répond plus (2009) parodiaient l’élégance un peu artificielle des premiers James Bond avec quelques clins d’œil aux expérimentations visuelles du cinéma anglo-saxon des années 1960 et 1970, Alerte rouge en Afrique noire se veut un hommage (ir)respectueux au film d’action de la décennie suivante.

C’est peut-être ici que le renouvellement de la saga s’affirme le plus clairement. Visant le spectaculaire, les séquences d’action cherchent à rivaliser avec le tempo des dialogues, les explosions audio-visuelles accompagnant les déflagrations des répliques. Les fanatiques de la première heure seront sans doute un peu surpris, mais ce changement se présente comme une évolution nécessaire qui dépasse le seul contexte de production du film.

La présence de l’acteur Pierre Niney dans le rôle de l’agent OSS 1001 s’inscrit dans cette logique. Fonctionnant à la manière de contre-points, les réactions, surprises puis désabusées, du jeune espion permettent d’envisager la suite de la franchise sous un nouvel horizon comique. Si Alerte rouge en Afrique noire ne laisse pas encore présager l’advenue d’un passage de flambeau, c’est bien un tandem d’espions qui nous attendra pour la prochaine expédition des OSS. Une nouvelle suite que l’on attend donc avec impatience.