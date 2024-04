Le projet de remake de la saga Y a-t-il un flic va raviver la nostalgie de nombreux fans, avec l’arrivée de l’icône Pamela Anderson aux côtés de Liam Neeson.

Connue pour son rôle emblématique dans la série télévisée Alerte à Malibu (1989-2001) et pour avoir été l’une des personnalités les plus en vue des années 90, l’actrice se fait désormais discrète sur les plateaux de tournage.

Elle est récemment revenue sous les feux des projecteurs suite à la diffusion de la mini-série Pam & Tommy (2022), qui relatait son histoire d’amour tumultueuse avec Tommy Lee et le fameux scandale de leur sex-tape.

Ses courtes apparitions dans le remake de Baywatch (2017) et Nicky Larson et le Parfum de Cupidon (2018) de Philippe Lacheau avaient suscité l’enthousiasme des plus nostalgiques.

Son implication dans Y a-t-il un flic marque cependant son grand retour sur le devant de la scène. Le mystère plane encore quant au rôle qu’incarnera Pamela Anderson dans ce remake. S’agira-t-il de celui tenu par Priscilla Presley dans le film original ou bien d’un personnage inédit écrit sur mesure par les scénaristes ? Une chose est sûre, la participation de la star constitue un coup de projecteur majeur sur cette nouvelle version de la comédie culte.

On sait déjà que Liam Neeson interprètera quant à lui le lieutenant Frank Drebin, incarné dans la trilogie originale par le regretté Leslie Nielsen, grand maître de l’humour potache.

À la barre, on retrouve le réalisateur Akiva Schaffer, connu pour son travail sur des comédies telles que Voisins du troisième type (2012) et Tic et Tac, les rangers du risque (2022).

Le long-métrage est produit par Seth MacFarlane et Erica Huggins via leur société Fuzzy Door Entertainment, ce qui laisse augurer un film haut en couleur et que l’on espère fidèle à l’esprit délirant de la franchise créé par le mythique trio ZAZ (Zucker, Abrahams and Zucker).

Selon Deadline, ce remake s’inscrit dans la stratégie globale de Paramount Pictures de faire revenir l’humour populaire et fédérateur sur grand écran, un genre qui a été largement absorbé par les plateformes de streaming.

Parmi les récentes comédies du studio, on peut citer Le Secret de la cité perdue (2022), avec Sandra Bullock et Channing Tatum (192,9 millions de dollars de recettes dans le monde), et un autre remake, celui de Lolita, malgré moi cette année (104,4 millions de dollars de recettes).

La volonté de reconquête manifeste de la Paramount prend tout son sens à la lumière des résultats décevants enregistrés par leurs dernières productions. Des résultats mitigés qui témoignent de l’importance du remake de la saga Y a-t-il un flic pour la société de production, non seulement en termes de succès artistique, mais également sur le plan financier.

Le film, sans titre officiel pour l’instant, est prévu pour le 18 juillet 2025 aux États-Unis, sous la bannière de Paramount Pictures.

Christophe Laurent