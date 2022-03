Résumé : En 1995, Pamela Anderson et Tommy Lee sont le couple le plus sulfureux d’Hollywood. Rand Gauthier, un menuisier malmené par Lee, cambriole leur maison et découvre leur sextape qui va devenir le premier scandale d’Internet.

♥♥♥♥ ♥

Pam & Tommy s’avère une série dynamique, revenant sur un événement qui a révolutionné les années 90, à partir d’une simple cassette vidéo que personne n’aurait dû voir. Elle est créée par Robert Siegel (scénariste de The Wrestler et Le Fondateur), produite par Craig Gillespie (réalisateur de Moi, Tonya) et le duo formé par Seth Rogen et Evan Goldberg, derrière C’est la fin et The Boys. Dès le début, l’histoire prend intelligemment le parti de se placer du côté de Monsieur et Madame Tout-le-monde à travers Rand Gauthier, menuisier travailleur. Les excentricités et l’irrespect de Tommy Lee dont il est la cible en seraient venus à bout du plus d’un. L’exploration du passé du personnage, joué par Seth Rogen, lui donnant un air gentiment benêt, renforce une certaine empathie à son égard. Son geste -cambriolé le musicien en réparation de son travail non payé- peut apparaître compréhensible dans un monde où les célébrités semblent vivre au-dessus des lois. Adoptant ensuite le point de vue opposé, Pam & Tommy s’attarde à humaniser le couple stars. Le visage d’Alerte à Malibu et le batteur controversé de Mötley Crüe forment un duo attachant par leur niaiserie ; l’aura intouchable se dissipe pour révéler des personnes simplement amoureuses. La violation de leur intimité par Rand Gauthier fait changer d’avis. Mais Pam & Tommy dévoile véritablement son enjeu quand Craig Gillespie laisse les rênes de la réalisation, au bout de trois épisodes.

Trois femmes -Lake Bell, Gwyneth Horder-Payton et Hannah Fidell- prennent en main la direction et apportent un regard contemporain sur cette affaire. Pamela Anderson devient le centre du récit, personnage principal innocent et néanmoins coupable. Se déroulant en 1996, au moment de l’émergence d’Internet, l’anonymat offert par ce nouveau « média numérique » est salutaire pour beaucoup, encore aujourd’hui, bien qu’un bourreau incessant envers l’actrice. Quand Tommy Lee est salué pour la taille de son anatomie, sa femme est pointée du doigt pour avoir eu l’audace de faire l’amour avec son mari, et de se plaindre d’être ainsi exposée. En effet, selon les mœurs de l’époque, qui s’accrochent encore de nos jours, l’exhibition de Pamela Anderson en lingerie dans le magazine Playboy autoriserait automatiquement l’utilisation de ces moments de bonheur volés. Il n’y aurait aucune différence de consentement.

La saveur de sa lune de miel se transforme en amertume et, ce qui était seulement un souvenir pris spontanément, est maintenant la cible de regards pervers et libidineux sur une femme. Interprété tout en nuance, avec force, délicatesse et courage, par Lily James, le personnage de Pamela Anderson, perçu comme une blonde superficielle à la poitrine voluptueuse, évolue en une femme bafouée et mise au pilori par des hommes, condamnant lâchement ses actions tout en fixant sans gêne sa sextape. Pam & Tommy est une série bien plus contemporaine et intelligente qu’il n’y paraît de prime abord, évitant de jouer à l’extrême avec les ressorts nostalgiques de son histoire.

Emilie Bollache