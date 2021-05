Les premières images de la prochaine série limitée de Hulu dévoilent les looks transformés de Sebastian Stan et Lily James dans les rôles de Tommy Lee et Pamela Anderson.

La série Pam & Tommy, composée de huit épisodes, est inspirée de la célèbre sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee, l’une des premières vidéos virales à avoir fait un énorme buzz médiatique.

L’intrigue en profitera pour raconter l’histoire d’amour tumultueuse entre Pamela Anderson et Tommy Lee, alors harcelés par les paparazzi et aussitôt relayés dans la presse à scandale. La relation entre le sex-symbol dans les années 1990, icône d’Alerte à Malibu, et le batteur du groupe de rock Mötley Crüe a fait des étincelles et dura tout de même trois ans.

Les premières photos montrent ainsi Sebastian Stan et Lily James dans les rôles de Tommy Lee et Pamela Anderson.

Méconnaissable, l’actrice habituée aux rôles souvent sages (de Cendrillon à Baby Driver en passant par le remake de Rebecca) prend ici la pose, vêtue de noir et de cuir. Sebastian Stan (Le Soldat de l’hiver et la série Falcon et Le soldat de l’hiver) est quant à lui métamorphosé avec tous ces tatouages.

Le casting comprend également Seth Rogen (Supergrave, Délire Express, ou encore le scénariste du dessin animé pour adulte Sausage Party) qui a également dévoilé son look sur son compte Twitter, avec en commentaire : « My co-stars, Sebastian and Lily, are a lot cooler than I am ». Et on le comprend.

Il va en effet incarner le cambrioleur Rand Gauthier. L’électricien, viré par ses employeurs, Pamela Anderson et Tommy Lee, avait voulu s’emparer du coffre du couple pour se venger. C’est à l’intérieur de ce coffre que se trouvait la célèbre vidéo des ébats sexuels des deux stars. Des rumeurs ont longtemps circulé sur le rachat de cette cassette par Pamela et Tommy eux-mêmes, pour pouvoir commercialiser une version « légale » et dotée d’une qualité d’image « améliorée ».

Taylor Schilling (Orange is the new black) ou encore Spencer Granese (Jessica Jones) complètent le casting. Rob Siegel (The Wrestler) et DV DeVincentis (producteur de la série American Crime Story) ont la charge du scénario et seront également producteurs exécutifs avec Seth Rogen.

Derrière la caméra, on retrouvera Craig Gillespie, le réalisateur de Moi, Tonya et du très attendu Cruella.

En attendant une date de diffusion pour cette minisérie, il n’est pas trop tard pour se replonger dans l’article publié en 2014 par Rolling Stone qui revient sur l’« histoire inédite » de la tristement célèbre sextape.

Maxence-Yahia Lequere

