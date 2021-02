Disney a dévoilé le trailer de Cruella avec une Emma Stone punk rock « brillante, méchante et un petit peu folle ». Cette nouvelle adaptation en live action compte à son casting Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser ou encore Mark Strong.

Cruella, la diablesse aux cheveux bicolores est donc de retour. Après Glenn Glose qui l’avait incarnée dans le film de Stephen Herek en 1997, c’est au tour d’Emma Stone, oscarisée pour La La Land, qui incarnera la tueuse de dalmatiens.

Prequel des 101 Dalmatiens sorti en 1961, le long métrage de Craig Gillespie (Moi, Tonya) propose une plongée aux origines du mal dans un univers sombre et déjanté et se concentre sur la jeunesse de Cruella dans les années 1970 à Londres, en plein mouvement punk rock.

« J’ai su très tôt que je voyais le monde différemment des autres. Cela déplaisait fort aux autres mais je n’étais pas consensuelle. Ils devaient avoir peur que je sois cinglée », déclare Emma Stone avec un accent british à l’ouverture de la bande-annonce.

Le film montrera comment Estella, une petite arnaqueuse décidée à se faire un nom dans le monde de la mode, est devenue la machiavélique Cruella, méchante et assoiffée de vengeance.

Ces premières images donnent quelques indices sur l’élément déclencheur de cette transformation : sa rencontre avec une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob, la baronne von Hellman, incarnée par Emma Thompson.

Pour donner la réplique aux deux actrices oscarisées, on retrouve Paul Walter Hauser (Le Cas Richard Jewell), Joel Fry (Yesterday), Mark Strong (Kingsman : Services Secrets, Kingsman : Le cercle d’or), Emily Beecham (Little Joe) et Kirby Howell-Baptiste (la série Why Women Kill).

Le film, dont le scénario a été écrit par Tony McNamara (La Favorite, The Great), Steve Zissis, Kelly Marcel et Jez Butterworth, devait sortir en décembre 2020 dans les salles obscures. En raison de la crise sanitaire, sa sortie est finalement prévue dans les cinémas français le 26 mai prochain. Du moins, on l’espère.

Odile Lefranc