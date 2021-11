La surprenante minisérie d’Hulu sur la fuite d’une sextape entre Pamela Anderson et Tommy Lee, dévoile ses premières images avant sa sortie le 2 février.

L’histoire. En 1995, le mariage entre la star d’Alerte à Malibu (Lily James) et le batteur de Mötley Crüe (Sebastian Stan), seulement une semaine après leur rencontre, déchaîne les foules et passionne la presse.

Alors qu’ils rénovent leur maison à Malibu, insatisfait du travail de l’électricien Rand Gauthier (Seth Rogen), le couple refuse de le payer. Le rockeur ira même jusqu’à le menacer d’une arme pour avoir osé revenir chercher ses outils et demander le règlement de sa facture.

Blessé, Gauthier décide de voler le coffre-fort, repéré dans le garage. Au lieu de tomber sur des bijoux, il découvre une sextape et la rend publique. Bien que ce ne soit pas la première fois qu’une telle vidéo sort, la portée de celle-ci sera mondiale, appelant un voyeurisme encore jamais atteint.

Plus tôt cette année, un aperçu des looks de Sebastian Stan (Falcon et le Soldat de l’Hiver) et Lily James (Baby Driver) avait créé la surprise par leur métamorphose. Eux, qu’on ne pensait pas capable relever un tel défi, ont transformé la perplexité de leur casting en impatience.

Et ce trailer ne fait que placer la barre plus haut encore. On retrouve la patte de Craig Gillespie sur Moi, Tonya, qui lui a valu une nomination pour l’Oscar du meilleur montage en 2018. La narration conserve un traitement subjectif au personnage de Seth Rogen (Séduis-moi si tu peux !) sur un montage rythmé, laissant apparaître Lily James et Sebastian Stan habités par leurs rôles. Leur glamour contraste avec l’apparence très nineties de Rogen, accompagné d’un Nick Offerman (Sale temps à l’hôtel El Royale) à la coupe mulet impressionnante.

En plus de suivre le procédé qui a conduit cette vidéo intime à se retrouver visionnable dans le monde entier, la série semble également s’intéresser à la manière différente qu’auront Tommy Lee et Pamela Anderson d’encaisser cette violation. Si le premier prend cela à la légère, la seconde, une femme, ne connaît que trop le jugement dont elle sera la cible.

Écrite par Robert Siegel (Le Fondateur) et D.V. DeVincentis (American Crime Story), réalisé par Craig Gillespie (Cruella), la série de huit épisodes sera diffusée par Hulu aux États-Unis à partir du 2 février.

Emilie Bollache