Un an après l’annonce de son développement, HBO dévoile des images de sa mini-série, avant la diffusion des deux premiers épisodes le 9 décembre.

Suivant le quotidien d’un groupe d’amies à New York entre 1998 et 2004, Sex and the City avait eu droit à deux films en deçà de la série, sortis en 2008 et 2010, pour poursuivre les aventures de Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Catrall), Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis).

Sept ans après, l’officialisation de l’abandon d’un troisième long-métrage avait laissé les fans sur leur fin, tandis que Kim Cattrall affirmait en avoir fini avec son personnage, l’un des plus populaires de la série.

Composée de dix épisodes, cette mini-série s’intéressera à l’arrivée dans la cinquantaine de cette joyeuse bande que l’on a vu grandir, souffrir et surtout tomber amoureuse pendant près de vingt ans.

« On dit que rien ne change… Mais la vérité, c’est que la vie est pleine de surprises. Tandis que votre vie se déroule, la ville elle-même se réinvente. Et juste comme ça, un nouveau chapitre commence ». C’est sur ces mots que Carrie Bradshaw nous invite dans cette suite de Sex and the City qui embrasse les changements et annonce une ribambelle de personnages pour accompagner les amies dans leurs folles aventures.

Concernant le départ de l’interprète de Samantha, dont l’appétit sexuel a fait mourir de rire plus d’un spectateur, Casey Bloys, directeur des contenus sur HBO Max, déclarait : « C’est comme dans la vraie vie, des gens entrent dans votre vie et en partent. Des amitiés s’effacent et de nouvelles commencent. Je pense que ça se rapproche des vraies étapes de la vie. On essaye de raconter une histoire honnête à propos d’une femme de cinquante ans à New York. Les amis que vous avez à trente ans, ne seront peut-être plus là à cinquante. »

Nous pourrons retrouver Chris Noth (The Good Wife), Mario Cantone, Willie Garson, David Eigenberg (Chicago Fire) et Evan Handler (American Crime Story) dans leurs rôles respectifs de compagnons et meilleurs amis des filles, mais également de nouveaux venus parmi lesquels Sara Ramírez (Grey’s Anatomy).

Les deux premiers épisodes seront diffusés le 9 décembre puis tous les jeudis sur la plateforme HBO Max.

Emilie Bollache