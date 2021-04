La série animée d’anthologie de David Fincher et Tim Miller sera de retour sur Netflix en mai prochain.

Fière de son Emmy Award du meilleur programme d’animation pour la saison 1 de Love, Death + Robots, la plateforme de streaming Netflix vient de dévoiler ce lundi la première bande-annonce des nouveaux épisodes.

On y retrouve le format anthologie et le mélange de plusieurs genres (science-fiction, horreur, comédie…) et techniques d’animation. Jennifer Yuh Nelson, la coréalisatrice de Kung Fu Panda, supervise cette nouvelle saison.

Diffusée en mars 2019, la première salve d’épisodes de cette série animée pour adultes fait partie des nombreux programmes originaux de Netflix ayant rencontré un grand succès.

Composée de 18 épisodes, dont la durée peut varier entre 5 minutes à un quart d’heure, la série raconte plusieurs histoires différentes réalisées par divers studios aux quatre coins du monde. À chaque épisode, la série change de ton, de technique d’animation et se diversifie de plus en plus.

Tim Miller (Deadpool, Terminator : Dark Fate) et David Fincher (Gone Girl, Fight Club, Zodiac) se retrouvent ainsi deux ans après avoir produit la première saison.

Pour ce volume 2, Tim Miller et Jennifer Yuh Nelson ont pris leurs temps et se sont toujours engagés à trouver des histoires qui résonnent avec eux-mêmes et leur équipe. Si l’on se fit à cette bande-annonce, on retrouvera à l’affiche un géant, un démon de Noël, une cantatrice, des robots domestiques et même un monstre marin.

La pandémie de Covid-19 n’a, heureusement, pas été un obstacle majeur à la création de ce nouveau chapitre. Alors que plusieurs séries voient leurs dates de sortie retardées ou les saisons amputées de plusieurs épisodes, l’animation est l’un des rares secteurs du divertissement à pouvoir être réalisé quasiment à distance.

Si la saison 2 de Love, Death + Robots sera disponible dès le 14 mai sur Netflix, la fin de la bande-annonce révèle qu’un volume 3 est dès à présent prévu pour 2022.

Maxence-Yahia Lequere