LucasFilm lève le voile sur les premières images de cette nouvelle saison, attendue en octobre sur Disney+, et réjouit les fans avec le retour de Baby Yoda.

Ce trailer, dévoilé sur Twitter, fait donc à nouveau la part belle à Baby Yoda dont la mignonnerie avait fait l’unanimité. Les quelques minutes se concentrent sur la relation entre Mando et l’Enfant, qui semblent s’être rapprochés. Si peu de personnages se dévoilent, la série se promet déjà haletante, tout comme l’esthétique sombre et brumeuse reste dans le prolongement de la première saison. Il s’accompagne également d’une première affiche.

Diffusée à l’occasion du lancement de la plateforme Disney+, la première saison de The Mandalorian était la première série live action Star Wars à voir le jour.

Pour rappel, il était question de Mando, un chasseur de prime solitaire qui arpentait les contrées les plus éloignées de la Galaxie, loin de la Nouvelle République. Lors d’une mission particulière, Mando rencontre Baby Yoda et décide de le prendre sous son aile, au lieu de le livrer à son employeur.

Dans la veine de Jango et Boba Fett, les aventures de ce nouveau héros de l’univers Star Wars prenaient place après la chute de l’Empire dans Le Retour du Jedi, sixième épisode de la saga culte, et avant l’avènement du Premier Ordre.

Dans cette nouvelle saison, toujours showrunnée et scénarisée par Jon Favreau (Iron Man, Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion), on retrouvera Pedro Pascal (Game of Thrones) dans le rôle de Mando. Ce dernier poursuivra son voyage à travers la dangereuse galerie pour rendre l’Enfant (alias Baby Yoda) à son peuple, affrontant au passage de nombreux adversaires dont Moff Gideon, joué par Giancarlo Esposito (Le Labyrinthe, Okja). Greef Karga (Carl Weathers) et Cara Dune (Gina Carano) rejoignent également les rangs.

D’autres personnages, emblématiques de l’univers et déjà bien connus des fans, feront également leur apparition dans cette seconde salve d’épisodes. Bo-Katan Kryze sera campée par Katee Sackhoff (qui lui prêtait déjà sa voix dans les séries animées Rebels et The Clone Wars), Rosario Dawson interprétera Ahsoka Tano et Temuera Morrison incarnera Boba Fett. Les acteurs Thimothy Olyphant et Michael Biehn seront également à l’affiche, mais dans des rôles encore inconnus.

La saison 2 de The Mandalorian, dont le tournage a été bouclé de justesse avant la pandémie de Covid-19, sera composée de huit épisodes qui se seront diffusés le 30 octobre à un rythme hebdomadaire et exclusivement sur Disney+.

Olivia Daëron-Precy